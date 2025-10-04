Social

Solistul The Motans, tată pentru a doua oară. „Sunt de două ori mai fericit”

Solistul The Motans, tată pentru a doua oară. „Sunt de două ori mai fericit”Sursa foto: Facebook/ Denis Roabeș
Republica Moldova. Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, a devenit tată pentru a doua oară. Vestea a fost dată chiar de artist, în direct la radio, unde, vizibil emoționat, a mărturisit: „Sunt de două ori mai fericit”.

„Bine v-am găsit. Fac foarte, foarte bine. Am devenit tată. Sunt de două ori mai fericit. De o săptămână și două zile sunt așa. E băiețel, da. Îl cheamă ca pe tatăl meu”, a povestit Denis, dezvăluind că cel de-al doilea copil s-a născut acum nouă zile.

Întrebat dacă este un tată panicat, artistul a recunoscut că experiența primei nașteri, când s-a născut fiica lui, Mia, a fost mult mai încărcată de emoții.

„La Mia am fost, da. Acum nu. Când iei copilul de la maternitate nu-ți dă nimeni un manual. Ei te învață chestii, dar le uiți când ai plecat de acolo”, a spus cântărețul zâmbind.

El a adăugat că începutul de drum ca părinte vine și cu provocări: „Este foarte, foarte frumos, dar există niște provocări pe care trebuie să le depășești. Aici e și magia, pentru că la fiecare e diferit. Important e să nu te sperii și să nu-ți faci așteptări nerealiste.”

O întâmplare amuzantă din primele zile

Chiar dacă el și partenera lui nu au trecut prin situații grave, Denis a povestit cu umor o experiență din primele zile.

„Nu am chemat ambulanța degeaba, dar ne-am dus la neonatolog în prima săptămână. Ne-a întrebat ce are și i-am spus că nu plânge. Ne-a trimis acasă, ne-a spus că este perfect sănătos copilul”, a povestit Denis.

Artistul a vorbit de mai multe ori cu emoție despre soția sa, Bianca, pe care o numește „insula lui”. Cei doi s-au cunoscut acum cinci ani, la un concert susținut de The Motans la Cluj. Prima întâlnire a fost una atipică, dar memorabilă.

Sursa foto: Facebook/ Denis Roabeș

„După concert am zis să mai stăm împreună de vorbă. Și ne-am dus la o benzinărie, pentru că era singura chestie deschisă. Erau acolo doar niște sticluțe mici de vodkă și i-am zis: Bianca, dacă accepți ca asta să fie prima noastră întâlnire, eu pot să te servesc cu aceste sticluțe. Mi s-a părut atât de stupid și atât de romantic în același timp.”

De atunci, cei doi au păstrat tradiția simbolică a „sticluțelor de vodkă” la aniversări, iar relația lor a crescut discret și natural, departe de lumina reflectoarelor.

La 34 de ani, Denis Roabeș este acum tată a doi copii, la doar doi ani după ce și-a ținut pentru prima dată fiica în brațe. Alături de Bianca, artistul trăiește una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale.

