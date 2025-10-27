Șoferii din Republica Moldova își pot verifica online abaterile surprinse de camerele de supraveghere

Republica Moldova. Șoferii din Republica Moldova au acum posibilitatea să verifice online abaterile surprinse de camerele de supraveghere din traficul rutier, prin intermediul platformei MCabinet (mcabinet.gov.md). Serviciul este disponibil începând cu 27 octombrie și a fost anunțat de Inspectoratul General al Poliției, în colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică.

În secțiunea „Contravenții” a cabinetului personal virtual, utilizatorii pot consulta rapoartele generate automat de sistemele de monitorizare rutieră, care includ informații detaliate despre data și locul încălcării, precum și fotografii cu vehiculul implicat.

Autoritățile afirmă că noul serviciu urmărește să sporească transparența și responsabilitatea în trafic, oferindu-le șoferilor o imagine clară asupra comportamentului lor rutier.

„Accesând aceste date, conducătorii auto pot înțelege mai bine circumstanțele în care a fost comisă încălcarea, pot analiza propriul comportament în trafic și pot evita abaterile în viitor”, se arată în comunicatul Inspectoratului General al Poliției.

Această măsură contribuie la creșterea disciplinei rutiere și la dezvoltarea unei culturi a siguranței în trafic, în contextul digitalizării tot mai extinse a serviciilor publice din Republica Moldova.

Pentru accesarea rapoartelor, șoferii trebuie să se autentifice în MCabinet cu semnătură electronică. Poliția recomandă verificarea periodică a informațiilor, fie din curiozitate, fie din precauție, pentru a evita neconcordanțele.

În cazul în care este emis un proces-verbal contravențional, amenda poate fi achitată rapid, prin aplicația EVO. Utilizatorii care efectuează plata cu card Mastercard primesc 10% cashback, dacă achită în termenul legal stabilit.

Inspectoratul General al Poliției subliniază că această acțiune face parte din eforturile de digitalizare a sectorului public, promovate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Agenția de Guvernare Electronică.

Implementarea se înscrie în Strategia de Transformare Digitală 2023–2030, care urmărește extinderea accesului cetățenilor la servicii publice online, reducerea birocrației și creșterea eficienței instituționale.

Prin aceste inițiative, autoritățile își propun să consolideze încrederea cetățenilor în instituțiile statului și să transforme interacțiunea cu administrația publică într-un proces rapid, sigur și transparent.