PSD critică proiectele privind piața energiei și legea salarizării

Social-democrații nu vor susține „în alb” proiectele legislative anunțate de Guvern, susține prim-vicepreședintele PSD, Bogdan Ivan. Acesta face referire la legea salarizării unitare, dar și la proiectele legate de organizarea pieței energiei electrice.

Potrivit reprezentantului Partidului Social Democrat, documentele nu au fost transmise spre analiză.

„Aflu că mie și colegilor din PSD ni se cere, pentru a nu știu câta oară, un vot în alb, pentru un set de proiecte de lege invizibile propuse de guvernul demis Bolojan”, a transmis Bogdan Ivan.

Liderul PSD susține că nici el, nici colegii săi nu au primit proiectele privind legea salarizării, reorganizarea pieței energiei electrice sau alte măsuri legislative și afirmă că partidului nu i-a fost solicitat oficial sprijinul pentru acestea.

În ceea ce privește sectorul energetic, Bogdan Ivan spune că securitatea energetică a României nu poate face obiectul unor negocieri și că nu va susține închiderea centralelor care asigură energie și încălzire pentru zeci de mii de familii.

Totodată, acesta afirmă că PSD nu va vota măsuri care ar conduce la scumpirea energiei pentru populație și susține că centralele pe cărbune trebuie să rămână în funcțiune până când vor exista capacități de producție care să le înlocuiască.

El susține că partidul va analiza fiecare inițiativă și va sprijini măsurile pe care le consideră benefice pentru cetățeni, însă numai după verificarea și dezbaterea acestora.

„Nu le vom da un vot în alb celor care au demonstrat, iar și iar, că nu se țin de cuvânt. Verificare, analiză, dezbatere, dialog și transparență. Apoi vot. Nu invers!”, a transmis prim-vicepreședintele PSD.