Slusari: Lipsa măsurilor la Chișinău poate afecta grav veniturile fermierilor

Alexandr Slusari, fost director executiv al Asociației „Forța Fermierilor” din Republica Moldova, a atras atenția asupra riscurilor majore care amenință sectorul agricol al țării, în contextul deciziilor recente ale României privind importurile agroalimentare din Ucraina, potrivit ea.md.

Potrivit acestuia, în timp ce Bucureștiul a decis să mențină restricțiile pentru mai multe produse ucrainene, Chișinăul nu a implementat măsuri similare, ceea ce expune producătorii moldoveni unui risc considerabil pe principalele piețe de export.

Slusari a mai spus că România reprezintă principala piață de desfacere pentru culturile strategice ale Moldovei, iar impactul poate fi imediat asupra veniturilor agricultorilor.

Fostul lider al fermierilor a amintit că, în toamna anului 2023, Republica Moldova a fost foarte aproape de a fi inclusă de România în mecanismul de licențiere a importurilor, aplicat deja Ucrainei. Bucureștiul și-a manifestat atunci temerea că produsele ucrainene ar putea fi redirecționate spre România sub eticheta „produs moldovenesc”, evitând astfel restricțiile impuse de autoritățile române.

„Proiectul deciziei se afla deja pe masa Guvernului României, însă introducerea licențierii pentru cereale și floarea-soarelui din Ucraina a împiedicat includerea Moldovei în acest mecanism. În prezent, însă, protecția oferită anterior nu mai există”, avertizează Slusari.

El a mai atras atenția că România, deși sprijină intens Ucraina în contextul regional, își protejează ferm propriile interese agricole și producătorii interni. În schimb, Republica Moldova riscă să rămână vulnerabilă la un nou val de măsuri protecționiste regionale, fără mecanisme eficiente de control sau susținere a exporturilor.

Slusari a subliniat că lipsa unei reacții prompte din partea autorităților moldovenești ar putea genera consecințe economice grave, afectând nu doar veniturile fermierilor, ci și stabilitatea întregului sector agroalimentar al țării. În opinia sa, este necesar un răspuns rapid și coordonat pentru a proteja exporturile și pentru a asigura competitivitatea produselor moldovenești pe piețele externe.