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Slănina cu ceapă roșie. De la „mâncare de supraviețuire”, la biohacking românesc

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Slănina cu ceapă roșie. De la „mâncare de supraviețuire”, la biohacking românescSlănina e de aur. sursa: EVZ
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Din cuprinsul articolului

Multă vreme blamată și privită ca un inamic al siluetei și al inimii în epocile în care curele low-fat dominau revistele de fitness, slănina românească își trăiește astăzi o adevărată renaștere. Riscul este mult diminuat, cred nutriționiștii.

Dincolo de nostalgia meselor de la țară, argumentele aduse în ultimii ani de promotori ai stilului de viață sănătos și promotori ai biohacking-ului, precum Sorin Gadola reevaluează acest aliment tradițional. Nici nu știți ce pierdere veți avea, dacă nu gustați acest aliment.

Asocierea clasică de slănină cu ceapă roșie nu este doar gustoasă, ci are o logică biologică surprinzătoare, oferind sațietate, energie stabilă și chiar un sprijin pentru un somn odihnitor.

Slănina: „Uleiul de măsline” în variantă solidă

Marea surpriză pentru mulți este compoziția chimică a grăsimii de porc, dacă animalul este crescut corect, în mod tradițional. Slănina nu este doar un bloc de grăsimi saturate „rele”; dimpotrivă, ea conține o cantitate semnificativă de acid oleic.

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Acidul oleic este un acid gras mononesaturat de tip Omega-9, exact același compus care oferă uleiului de măsline reputația de „elixir” al dietei mediteraneene.

Acest tip de grăsime este recunoscut pentru capacitatea sa de a susține metabolismul lipidic și de a fi absorbit eficient de către organism pentru a produce energie de lungă durată.

Slănină. sursa: Nataliia Sdobnikova | Dreamstime.com

Slănină, fără carne. sursa: Nataliia Sdobnikova | Dreamstime.com

Ecuația energiei: Fără rollercoaster-ul glicemic

De ce ne simțim atât de bine după o gustare tradițională și de ce a funcționat ea generații întregi pentru bunicii noștri care munceau pământul? Răspunsul stă în controlul insulinei.

Spre deosebire de carbohidrații rafinați, pâine albă, covrigi, dulciuri, care provoacă un vârf masiv de glicemie urmat de o prăbușire bruscă, ceea ce ne dă stări de oboseală și „ceață cerebrală”, grăsimile pure au un indice glicemic zero. Ele oferă o eliberare lentă și constantă de energie, menținând creierul alert și stomacul plin pentru multe ore, fără pofte incontrolabile.

Sinergia cu ceapa roșie: Antioxidanți și digestie

Slănina nu vine aproape niciodată singură pe tocător; este însoțită de „medicamentul natural” al grădinii: ceapa roșie. Această combinație nu este doar culturală, ci și profund funcțională.

Quercetina și antioxidanții: Ceapa roșie este bogată în quercetină, un antioxidant puternic cu proprietăți antiinflamatoare, care protejează sistemul cardiovascular.

Ajutor pentru digestie: Compușii sulfuroși din ceapă stimulează secreția de sucuri gastrice și bilă, ajutând organismul să descompună și să proceseze eficient grăsimile dense din slănină.

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Sursa foto: Arhiva EVZ

Secretul unui somn liniștit

Poate părea contraintuitiv să mănânci slănină seara, însă biohackerii subliniază un aspect deseori ignorat: foamea nocturnă strică calitatea somnului.

Atunci când cina este prea săracă în nutrienți sau prea bogată în carbohidrați, glicemia scade în timpul nopții, forțând corpul să secrete cortizol/hormonul stresului pentru a se trezi. O gustare mică formată din grăsimi sănătoase și ceapă roșie oferă organismului exact combustibilul stabil de care are nevoie.

Fără fluctuații de energie și fără semnale de alarmă de la stomac, corpul trece mult mai ușor în starea de relaxare profundă (sistemul nervos parasimpatic), favorizând un somn profund și regenerator.

Regula de aur: Sursa și moderația

Pentru ca slănina să aibă într-adevăr aceste proprietăți, contează enorm proveniența. Slănina ideală provine de la porci crescuți în aer liber, hrăniți natural, fără concentrate industriale sau antibiotice, unde profilul de acizi grași rămâne curat.

Consumată cu moderație și integrată inteligent într-o dietă curată, slănina încetează să mai fie un „plăcere vinovată” și devine ceea ce a fost mereu: un super-aliment autohton.

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