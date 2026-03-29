Singurii români liniștiți, chiar dacă la pompă prețurile au depășit și 11 lei

Scumpirile accelerate ale carburanților din ultimele zile readuc în atenția publică un subiect sensibil: modul în care sunt decontate cheltuielile de transport ale parlamentarilor. În timp ce populația resimte direct majorările de preț la pompă, senatorii și deputații beneficiază în continuare de sume forfetare consistente pentru deplasările interne, notează România TV.

Conform regulilor în vigoare, fiecare parlamentar primește lunar aproximativ 1.400 de lei pentru acoperirea cheltuielilor de transport între circumscripție și București. Sistemul nu presupune prezentarea bonurilor de carburant pentru fiecare alimentare, ceea ce înseamnă că decontarea se face pe baza unor calcule standard și declarații, nu pe baza cheltuielilor reale.

Această practică, legală și reglementată, devine însă un punct de tensiune în contextul actual, marcat de creșteri semnificative ale prețurilor la combustibili.

Modelul utilizat pentru decontarea transportului parlamentarilor este unul forfetar. Suma acordată nu este direct legată de costurile efective suportate, ci de o estimare bazată pe distanța dintre circumscripție și Capitală.

În practică, acest lucru înseamnă că parlamentarii nu sunt obligați să justifice fiecare cheltuială prin documente fiscale. Sistemul funcționează pe bază de declarație, ceea ce reduce nivelul de verificare directă a modului în care sunt utilizați banii.

Acest tip de mecanism este frecvent întâlnit în administrațiile publice, fiind justificat prin dorința de simplificare birocratică. Cu toate acestea, în perioade de criză economică, lipsa unei corelări stricte între cheltuieli și deconturi reale devine un subiect sensibil.

Decontul pentru transport este doar una dintre componentele pachetului financiar de care beneficiază parlamentarii. Pe lângă această sumă, aceștia primesc o indemnizație lunară brută de aproximativ 18.720 de lei, echivalentul a circa 11.000 de lei net.

În plus, fiecare parlamentar dispune de o sumă forfetară destinată funcționării cabinetului, care, chiar și după reducerea recentă de 10%, se situează în jurul valorii de 32.000 de lei lunar. Acești bani sunt utilizați pentru plata personalului, chirii și alte cheltuieli administrative.

În anumite cazuri, o parte dintre aceste sume nu necesită justificare detaliată prin documente, ceea ce amplifică dezbaterea privind transparența și controlul fondurilor publice.

Adăugând și deconturile pentru cazare sau alte beneficii, estimările indică faptul că veniturile și facilitățile totale pot depăși echivalentul a 9.000 de euro lunar pentru fiecare parlamentar.

Suma de 1.400 de lei se aplică exclusiv pentru transportul intern, între circumscripție și București. În schimb, pentru deplasările externe, parlamentarii beneficiază de bugete separate, semnificativ mai mari.

Acestea acoperă costuri precum biletele de avion, cazarea și alte cheltuieli aferente misiunilor oficiale. În funcție de destinație și durata deplasării, sumele pot varia considerabil.

Diferența dintre cele două tipuri de deconturi reflectă natura activității parlamentare, dar și nivelul ridicat al cheltuielilor implicate în deplasările internaționale.

Contextul actual este marcat de o nouă creștere a prețurilor la carburanți, influențată de evoluțiile de pe piața internațională a petrolului și de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu.

În multe stații din România, motorina s-a scumpit cu aproximativ 14-15 bani pe litru într-un interval foarte scurt, iar în unele cazuri motorina premium a depășit pragul de 11 lei pe litru.

Aceste majorări vin pe fondul unei volatilități ridicate a pieței energetice, considerată de analiști drept a treia mare criză din ultimul deceniu, după cea generată de pandemia din 2020 și cea declanșată de războiul din Ucraina.

Pentru populație și mediul economic, aceste creșteri se traduc în costuri mai mari de transport, scumpiri în lanț și presiune suplimentară asupra bugetelor.