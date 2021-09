Simona Halep a avut o criză de nervi la US Open. Se putea termina foarte rău

Pentru a obține cea de-a 20-a victorie la Openul Statelor Unite, Simo a avut nevoie de două ore și 20 de minute. La finalul confruntării, jucătoarea care în prezent ocupă locul 13 WTA a dezvăluit că este departe de cea mai bună formă.

Constănțeana a explicat că se aștepta să aibă dificultăți pe teren, mai ales că vine o pauză lungă, în care a Halep fost chinuită de problemele medicale. Totuși, Simona Halep apreciază că a reușit să găsească resursele necesare pentru a se califica în turul 4 al Grand Slamului organizat la New York.

„A fost un meci foarte frumos şi din punctul meu de vedere. A fost o mare luptă pentru că am avut mici scăpări de concentrare. Nu m-am concentrat prea bine atunci când a trebuit. În setul 2 am pierdut game-ul acela de la 4-4, când am servit.

M-am enervat un pic mai mult, dar a fost şi presiunea meciului. Ştiam că va fi un meci greu cu ea. Mă bucur ca m-am liniştit în setul 3 şi am deschis terenul mai bine. Mă bucur că am câştigat acest meci. E foarte greu să fii constant într-un asemenea meci.

Meci greu cu Rybakina

Balanţa nu este echilibrată. Nu am cedat niciun punct. Am ştiut că pot reveni la orice scor. A fost o partidă foarte grea, ştiam dinainte că va fi aşa. Am mai evoluat contra ei şi ştiam că e puternică, că pune presiune.

A trebuit să fiu puternică şi calmă. În setul doi nu am mai fost aşa pe final. Dar în decisiv mi-am zis că trebuie să mă bat până la final. Şi am făcut-o. Sunt departe de potenţialul meu, nu e uşor să lipseşti 3, 4 luni şi să joci la cel mai înalt nivel.

Dar mă simt bine în faţa celor din tribune, le-am simţit lipsa în toată această perioadă. Abia aştept să îi văd în turul următor la US Open”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep – Elina Svitolina

Mai departe, în optimile de finala, pentru campioana noastră urmează meciul cu Elina Svitolina (nr. 5 WTA, 26 de ani). ”La nivelul acesta, e imposibil să ai meciuri uşoare. Dar nu am nimic de pierdut, am venit să mă simt bine. După câţiva ani, sunt din nou în turul al patrulea la US Open, e grozav.

Mă inspiră New York-ul, mă simt bine pe teren, mă simt bine prin prisma faptului că pot să joc din nou”, a declarat Halep într-un interviu pentru eurosport.ro. Conform wtatennis.com, Svitolina o conduce pe Simo cu 5-4 în meciurile directe.

În 2015, Simona Halep juca in semifinalele US Open, în timp ce în 2013 a ajuns în optimi, iar în 2016 a bifat sferturile. În 2020, Simo nu a participat la acest Grand Slam din cauza pandemiei. În 2019, ea a fost eliminată în turul doi.