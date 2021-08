Începe US Open: ce cote au Simona Halep și principalii favoriți în 2021

888sport este una din agențiile de pariuri online care au publicat deja cotele antepost pentru US Open, iar oferta este foarte interesantă, în special pe partea feminină. Ashleigh Barty este favorita numărul 1, cu o cotă de 5.50, fiind urmată de japoneza Naomi Osaka, cu o cotă destul de apropiată, 6.00. Favorita numărul 3 este Aryna Sabalenka, cu cota 14.00, iar Simona Halep este a 9-a favorită, cu o cotă de 20.00, similară cu cea afișată pentru Bianca Andreescu.

Naomi Osaka este campioana de anul trecut, dar în ultima perioadă jucătoarea niponă a avut ceva probleme emoționale și nu a mai fost la nivelul său cel mai bun.

În schimb, pe tabloul masculin va lipsi Dominic Thiem, campionul din 2020, la fel ca și Rafael Nadal. O altă absență de marcă este cea a elvețianului Roger Federer. Este astfel un moment fantastic pentru Novak Djokovic să scrie o nouă pagină de istorie.

După Australian Open, Roland Garros și Wimbledon, sârbul ar putea câștiga toate cele 4 turnee majore din 2021, readucând aminte fanilor ce înseamnă un Grand Slam în adevăratul sens al cuvântului.

Șanse mai mici pentru Simona Halep, din cauza problemelor medicale

Acest an a fost foarte dificil pentru Simona. Sportiva noastră s-a accidentat în luna mai, în timpul meciului de la Roma cu Angelique Kerber. A revenit după trei luni de pauză la Montreal, dar a cedat încă din primul meci.

Apoi, la Cincinnati, fosta lideră mondială a câștigat prima confruntare cu Magda Linette, însă apoi s-a retras înaintea meciului din turul 2 din cauza problemelor la gambă. Simona a ajuns însă deja la New York și este optimistă că va putea juca la US Open.

Totuși, pe fondul acestor probleme medicale, bookmakerii i-au oferit o cotă ceva mai mare. În acest moment, Simona are cota 20.00 să câștige US Open și este favorita numărul 9.

Cel mai bun rezultat al Simonei la US Open datează din 2015, când a fost învinsă de Flavia Pennetta în semifinale. În 2019, la ultima apariție, a fost eliminată în turul 2, iar în 2017 și 2018 a cedat încă din runda inaugurală.

În total, Simona are 17 victorii pe tabloul principal de la US Open și 10 eșecuri. Procentajul victoriilor este de 63%, cel mai mic dintre toate cele patru turnee de Grand Slam. La Australian Open are 72%, la Roland Garros are 76%, iar la US Open are 63%.

Ashleigh Barty e pe val în circuitul feminin

Revenită în circuitul WTA după succesul de la Wimbledon, Ashleigh Barty a impresionat și la Cincinnati, unde a câștigat turneul la pas, fără să piardă vreun set.

Lidera clasamentului WTA are un avans considerabil și este jucătoarea momentului în circuitul feminin.

În aceste condiții, 888sport o creditează cu prima șansă la câștigarea US Open, cu cota 5.50. Ce-i drept, ea nu a trecut niciodată de optimile de finală la US Open, dar ultima participare datează din 2019, când abia începuse să joace la un nivel foarte înalt.

Naomi Osaka este campioana de la US Open 2018 și 2020 și e creditată cu șansă a doua la câștigarea US Open, având cota 6.00. Totuși, după ce a câștigat Australian Open la începutul acestui an, nipona a fost ieșită din formă și a mărturisit că se confruntă cu o depresie.

Aryna Sabalenka este a treia favorită (cota 14.00), urmată de Iga Swiatek (cota 16.00), Serena Williams (cota 16.00), Cori Gauff (cota 18.00), Barbora Krejcikova (cota 18.00) și Karolina Pliskova (cota 18.00).

Novak Djokovic, marele favorit la masculin

În proba masculină lucrurile par deja clare, în condițiile în care Novak Djokovic a dominat radical acest sezon. Sârbul s-a impus deja la Australian Open, Roland Garros și Wimbledon și se pregătește de Golden Slam, adică să câștige și US Open.

În istoria tenisului masculin, doar Rod Laver și (1962 și 1969) și Don Budge (1938) au reușit să câștige toate Grand Slam-urile disputate într-un an.

Iar 888sport îi acordă cota 1.70 lui Djokovic să reușească această performanță. Sârbul este de trei ori campion la US Open, iar la ediția din 2020 a fost descalificat după un incident cu un arbitru.

Următorii pe lista favoriților la pariuri sunt Daniil Medvedev (cota 5.00), Alexander Zverev (cota 7.50), Stefanos Tsitsipas (cota 11.00), Matteo Berrettini (cota 20.00) și Andrey Rublev (cota 34.00).

*Meciurile de la US Open vor fi televizate în țara noastră de canalele Eurosport.

*Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.