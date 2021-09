Simona Halep s-a calificat în optimile US Open. „V-am simţit lipsa, au fost doi ani foarte grei”

Simona Halep, cap de serie N.12, în vârstă de 29 de ani, s-a impus după 2 ore şi 21 de minute într-un duel foarte strâns cu o adversară cu şapte ani mai tânără, care a fost favorită N.19.

Halep a început slab meciul şi Rîbakina a reuşit break-ul, conducând cu 2-0 în primul set, după care s-a desprins la 3-0, înainte ca românca să revină, să reuşească şi ea un break şi să egaleze, 3-3. Setul a fost în continuare foarte echilibrat şi s-a ajuns la tiebreak, unde fostul lider mondial a condus cu 6-2, însă adversara sa a opus o mare rezistenţă, românca impunându-se în cele din urmă cu 13-11.

Kazaha a început foarte bine şi setul secund şi s-a desprins la 3-0, apoi a cerut un timeout medical când conducea cu 3-2. Halep a trecut în avantaj, 4-3, însă Rîbakina şi-a adjudecat setul cu 6-4. Rîbakina a câştigat primul ghem din setul decisiv, însă Halep a controlat apoi ostilităţile şi a câştigat acest set cu 6-3.

„Mă aştept la partide dificile şi sunt pregătită”

Halep şi Rîbakina se mai întâlniseră până acum de două ori în circuitul profesionist, fiecare având o victorie. Rîbakina a câştigat prin abandonul Simonei, la scorul de 5-4 pentru kazahă, în 2019, în optimile turneului de la Wuhan. Halep s-a impus în 2020, în finala de la Dubai, cu 3-6, 6-3, 7-6 (5).

Halep a încheiat cu un as, cinci duble greşeli, 24 winners şi 36 erori neprovocate, în timp ce Rîbakina a avut 14 aşi, cinci duble greşeli, 34 winners şi 52 erori neforţate.

Halep, care anul trecut nu a participat la US Open, şi-a asigurat un cec de 265.000 de dolari şi 240 de puncte WTA şi va juca în optimi cu câştigătoarea duelului dintre ucraineanca Elina Svitolina (5 WTA) şi rusoaica Daria Kasatkina (27 WTA).

Cea mai bună performanţă a lui Halep la US Open este o semifinală, în 2015.

„A fost un meci foarte greu pentru mine, dar ştiam că va fi aşa. Am mai jucat împotriva ei, aşa că era avertizată că este foarte puternică şi că pune presiune pe adversar. Ştiam că trebuie să fiu puternică şi calmă şi că va fi nevoie să lupt până la final. Încă sunt departe de potenţialul meu, e greu să joci la cel mai înalt nivel după trei-patru luni de pauză.

Mă ajută însă că joc în faţa unui asemenea public. V-am simţit lipsa, au fost doi ani foarte grei, vă mulţumesc că aţi venit şi vă aştept în turul următor. La acest nivel este imposibil să ai parte meciuri uşoare. Mă aştept la partide dificile şi sunt pregătită să dau tot ce am mai bun. Am venit să mă simt bine la New York”, a spus Simona Halep, după victoria cu Rybakina.