Monden Silvia Dumitrescu, mari probleme de sănătate. Artista e chinuită de o afecțiune care nu-i dă pace







Silvia Dumitrescu se numără printre cele mai nonconformiste personalități ale muzicii românești. Artista a reușit întotdeauna să se reinventeze, păstrându-și în același timp esența.

Silvia Dumitrescu: Eu țin posturile de peste an

Silvia Dumitrescu ne-a surprins mereu cu un stil de viață plin de energie, fie că a urcat pe role într-un spectacol riscant, înconjurată de cabluri electrice și bazine cu cerneală, fie că a ales să renunțe la cariera în tenisul de performanță pentru a se dedica muzicii. Astfel, ea și-a trăit viața ca pe o piesă artistică vibrantă și plină de culoare.

Pe lângă energia sa vibrantă și stilul îndrăzneț, Silvia Dumitrescu ascunde o sensibilitate deosebită, care o determină adesea să lăcrimeze. Artista a împărtășit ceea ce o emoționează profund.

„Bineînțeles. La cât sunt de nebunatică și veselă, sunt și o fire sensibilă. Pe mine mă doare în general suferința românilor, suferința oamenilor, faptul că sunt foare mulți săraci în România, faptul că sunt oameni de la talpa țării care nu au ce mânca, pe mine asta mă întristează cel mai mult și mă sensibilizează.

Să sperăm că-n următorii ani se vor rezolva multe. Să dea Dumnezeu! Eu țin posturile de peste an. Se zice că nu e bine să te lauzi, dar eu cred că dacă ai credință și un suflet optimist, îmi doresc să nu mai sufere românii noștri și să se întâmple ceva pe linia politică, să reușim să ducem o viață frumoasă, nu cu atâtea neajunsuri și să beneficiem de toate bogățiile țării”, a declarat Silvia Dumitrescu.

Artista: Am început să înot

Întrebată despre starea sa de sănătate, Silvia Dumitrescu a recunoscut că urmează sfaturile medicului, deși nu îi plac întotdeauna. Problemele de coloană, parțial cauzate de anii petrecuți în tenisul de performanță, o determină să renunțe la plimbările cu bicicleta prin oraș. Cu toate acestea, dorința ei de a urca pe scenă rămâne neschimbată, ori de câte ori are ocazia.

„Binișor, să zicem. Am început să înot. Acesta e sportul care mie mi s-a recomandat de la medic și-mi și place foarte mult. Am început să fac și gimnastică medicală. Sinceră să fiu, eu am jucat tenis de performanță și acum am probleme cu coloana. Dar totul vine de aici, de la cap. Dacă aici îți propui să fii puternic și să depășești anumit neajunsuri, sănătatea este importantă. Ala că trebuie să ne obișnuim, ca de la o vârstă, să avem grij de noi”, a mai explicat Silvia Dumitrescu jurnaliștilor de la cancan.ro.