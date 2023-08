Silvia Dumitrescu, dezamăgită de o celebră artistă. N-a plăcut-o deloc în realitate

Silvia Dumitrescu a fost toată viața considerată una dintre cele mai non-conformiste cântărețe. Aceasta a vorbit despre două artiste pe care le-a admirat, Marina Voica și Margareta Pâslaru, care a dezamăgit-o foarte tare.

Silvia Dumitrescu a mai povestit și despre problemele pe care le-a avut în perioada comunistă din cauza stilului său excentric. Aceasta a spus că nu era lăsată să se îmbrace așa cum voia și că o bufnea plânsul când se vedea în oglindă.

Silvia Dumitrescu a vorbit și despre momentul în care le-a cunoscut pe artistele sale preferate, Marina Voica și Margareta Pâslaru. Cântăreața a declarat că Voica i-a făcut o impresie foarte bună. Despre Margareta Pâslaru nu a avut prea multe cuvinte de laudă, fiind o fire mai rece.

„Eu o admir foarte multe pe Marina Voica. Și acum mai cântă. Acum vrei doi-trei ani am fost împreună pe scenă și a avut un succes teribil. Până la scenă am dus-o pe braț pentru că abia putea să meargă, și-n clipa în care i-am dat drumul la mână, eu eram speriată să nu amețească. Iar ea deodată a început să facă niște figuri, are ea un stil așa de a se mișca. Am rămas cu gura căscată când am văzut cum începe să danseze. E un miracol, un exemplu pentru noi toți. Îmi place de ea că e prietenoasă, nu are răutați. E un om cu un suflet atâ de mare.

Primul meu autograf îl am de la Margareta Pâslaru. Ele sunt cam de-o seamă. Pe Margareta, când am cunoscut-o personal, nu am mai fost atât de încântată. În schimb de Marina m-am îndrăgostit efectiv. Margareta e mai rece”, a spus Silvia Dumitrescu pentru Cancan.