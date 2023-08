Cutremur pe piața media. O cunoscută televiziune este în pragul falimentului

Național TV este unul dintre cele mai cunoscute posturi de televiziune de la noi din țară, fiind lansat în 2003. Are 20 de ani de prezență în piața media, iar într-o primă fază a captat atenția românilor prin filmele indiene sau emisiunile marcă proprie. Totuși, în timp, ratingul a scăzut simțitor, postul rămânând și fără producții proprii. Acum, patronii se bazează doar pe filmele și serialele indiene, care ar putea reprezint o soluție salvatoare pentru acest post.

Trustul din care face parte acest post de televiziune trece printr-o perioadă de restructurări, începând din luna martie. Denis Ciulinaru, care era și director de programe la Naţional FM, a părăsit trustul. Emisiunea Miezul problemei a dispărut de pe post din decembrie 2022. A fost scoasă din grilă și emisiunea Start Show, moderată de Diana Matei și Adrian Enache.

Managerul Dan Diaconu este director de programe la Național TV şi din luna aprilie director general al ABC Plus Media, compania care deţine atât postul TV, cât şi Naţional FM.

Managerul a prezentat soluțiile pe care le ia în considerare pentru ca postul de televiziune să evite falimentul. În primul rând, se va pune în continuare accentul pe menținerea în grilă a filmelor și serialelor indiene, care au mare priză la telespectatori.

„Din primăvară, de când s-au sistat majoritatea producţiilor proprii… Este din nou un moment foarte dificil. Trebuie să ne asigurăm să avem continuitate. Eu am fost adus în poziţia de director general după momentul sistării producţiilor proprii şi am prins momentul încheierii lor. Am început în luna aprilie”, a precizat acesta, într-un interviu pentru paginademedia.