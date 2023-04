Cum a descoperit Adrian Enache secretul tinereții. Ce face în fiecare zi

Într-un interviu recent, cântărețul a dezvăluit ce dietă ține pentru a nu se îngrășa, dar și care este metoda la care apelează pentru a își îngriji părul. Adrian Enache este o persoană extrem de veselă, iar el spune că își ia energia pozitivă de la părinții lui, dar și de la Dumnezeu.

„De la Dumnezeu și de la părinții mei. Pentru că părinții mei au fost și sunt oameni foarte veseli – tata cântă cu orice ocazie, mama spune bancuri. Suntem o familie… Eu Îi mulțumesc în fiecare zi lui Dumnezeu. De la el vine energia mea”, a spus artistul.

Cum se menține Adrian Enache în formă la 56 de ani

Adrian Enache a dezvăluit că el face mereu sport și a învățat să aibă o alimentație sănătoasă încă de mic. Deoarece a crescut în Delta Dunării, e obișnuit să mănânce mult curcan, pește și legume, ce contribuie foarte mult la aspectul lui.

„Eu fac sport și dacă nu trebuie. Am o alimentație sănătoasă de mic, așa m-am învățat. Eu mănânc mult curcan, legume, pește, că am crescut în Delta Dunării. Nu e nevoie, nu fac excepții. Să știi că stilul meu a fost împrumutat de multă lume. E de ajuns să văd mâncarea și am o senzație de sațietate, așa am făcut de multe ori.

Știi că am fost director artistic 15 ani la Orizont, în Predeal, iar de Revelion, în 2000, când treceam în mileniul III, a fost o expoziție culinară cu cei mai mari bucătari arabi, români, și atunci am experimentat chestia asta. Toată noaptea am avut treabă, nu am avut timp să mănânc”.

Artistul ține foarte mult la aspectul să fizic

Cântărețul este preocupat de propria igienă și imagine, motiv pentru care utilizează diferite metode pentru a arăta exact cum își dorește. Deși mulți cred că acesta își vopsește părul, de fapt el folosește un șampon potrivit.

„Nu e cu vopsea. Aici e mișto. Îl șamponez, pentru că eu folosesc un șampon care ține 5 minute și care doar îl mai nuanțează așa. Eu m-aș lăsa grizonant, dar lumina rece din televiziune accentuează de vreo 20 de ori albul și te face mult mai bătrân decât ești.

E păcat, pentru că fața mă ajută și lumea de multe ori m-a oprit pe stradă și îmi spunea că la televizor arăt mult mai bătrân. Asta din cauza luminii ăleia albe, reci, de pe platou, care creează senzația asta”, a dezvăluit Adrian Enache pentru viva.ro.