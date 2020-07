Diana Enache, fiica lui Adrian Enache, a trecut prin clipe de coșmar în urmă cu șase ani. Atunci a fost atacată de un bărbat, care a încercat să o violeze și a tăiat-o cu un cuțit pe gât, pe sâni și pe mâini.

Diana Enache spune că a depășit drama prin care a trecut la 17 ani, dar a rămas cu cicatrici pe tot corpul.

„Sunt tăiată în mai multe zone, la gât, pe sâni, pe mâini, la tendoane, și în palme, n-au trecut încă, cicatricile sunt în continuare. S-a pus problema atunci să fac o intervenție cu laser și să scot cicatricile, dar eu sunt o fire puternică, lucrurile astea fac parte din mine, din experiența mea. Îmi arătă cât de puternică sunt când mă uit în oglindă”, a spus Diana Eneche într-un interviu pentru Click! „M-am echilibrat mental și n-am niciun complex, mulți se uită și cei care nu știu mă întreabă ce am. Au mai fost niște articole că m-am tunat, că mi-am pus silicoane, dar nu e nimic adevărat”, a mai spus ea. Fiica lui Adrian Enache a fost atacată cu un briceag de paznicul blocului în care locuieşte tatăl ei. Agresorul le-a declarat atunci anchetatorilor că Diana Enache i-a adus injurii şi că el nu a putut suporta acest lucru, mai ales că în această perioadă este Ramadanul, o sărbătoarea foarte importantă în religia sa, scrie Antena3.

Din ce trăiește Diana Enache?

„Am terminat Facultatea de Drept și am zis că nu e suficient și m-am apucat de Master în Dreptul afacerilor. L-am terminat și pe ăsta, tot anul acesta. Sunt la radio în fiecare zi, la Național FM, cu Denis Ciulinaru, în fiecare zi de luni până vineri, de la 10.00 – 13.00. Merg la evenimente – aveam mai multe vara – nunți, botezuri, cumetrii, cânt singură sau cu tata.

Încă n-am ieșit cu piesa proprie, nu s-au aliniat astrele și am dat doar de oameni neserioși care nu s-au ocupat, care au zis că facem și nu am mai făcut. Am zis să merg pe linia de cântări, cu tata și singură. Oamenii m-au văzut cu tata, Adrian Enache. De acolo am mai luat și alte evenimente și uite că, mulțumesc lui Dumnezeu, s-a aflat din gură în gură și s-au legat și alte spectacole”, a spus Diana Enache