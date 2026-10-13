Republica Moldova este cu un pas înainte în parcursul său european. Afirmația îi aparține eurodeputatului Siegfried Mureșan și vine în contextul în care astăzi urmează să fie deschise încă două clustere de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană: „Piața internă” și „Competitivitate și creștere favorabilă incluziunii”.

„Republica Moldova mărește pasul spre Uniunea Europeană. Felicitări!”, a transmis Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova.

Eurodeputatul a salutat eforturile autorităților de la Chișinău și respectarea angajamentelor asumate în procesul de aderare. Acesta a amintit că obiectivul autorităților proeuropene este deschiderea tuturor celor șase clustere până la sfârșitul acestui an.

„Autoritățile proeuropene de la Chișinău demonstrează din nou că fac ceea ce promit și că își respectă angajamentele. Și-au propus să deschidă toate clusterele de negociere până la sfârșitul acestui an”, a declarat Mureșan.

Potrivit eurodeputatului, autoritățile au făcut tot ce a depins de ele pentru atingerea acestui obiectiv. El s-a arătat încrezător că și celelalte două clustere vor fi deschise până la finalul anului.

„Sunt convins că le vor deschide și pe celelalte cât mai curând, până la finalul anului”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Eurodeputatul a vorbit și despre obiectivul Republicii Moldova de a deveni membră a Uniunii Europene până în 2030. Acesta a menționat că autoritățile de la Chișinău, în frunte cu președinta Maia Sandu, și-au asumat o țintă ambițioasă.

Mureșan s-a declarat încrezător că autoritățile vor continua eforturile necesare pentru atingerea acestui obiectiv.

„Sunt sigur că vor face tot ceea ce depinde de ele pentru ca acest obiectiv să fie atins”, a transmis eurodeputatul.

Acesta consideră că aderarea Republicii Moldova la UE ar însemna o țară mai prosperă și ar contribui la securitatea europeană.

„Republica Moldova, membră a UE, va fi un vis îndeplinit pentru toți cei care își doresc o Moldovă prosperă, dar și o Uniune Europeană și o Românie mai sigure”, a subliniat Siegfried Mureșan.

În calitate de președinte al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan a declarat că va continua să sprijine parcursul european al țării noastre, alături de colegii săi din Parlamentul European.

Eurodeputatul a menționat și negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. Acesta a anunțat că va susține alocarea resurselor necesare pentru Republica Moldova, indiferent dacă țara va avea atunci statut de stat candidat sau de stat membru.

„Voi lupta, în negocierile pe care le derulăm acum privind bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, pentru ca Republica Moldova să beneficieze de resursele necesare în viitorul buget, fie ca stat candidat, fie ca stat membru, după caz”, a declarat Siegfried Mureșan.

Republica Moldova va deschide oficial, marți, 13 octombrie, negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru încă două grupuri de capitole. Acestea fiind dedicate Pieței interne și Competitivității și creșterii incluzive. Decizia a fost confirmată luni, 12 octombrie, de toate cele 27 de state membre ale UE, care au convenit convocarea celei de-a patra Conferințe Interguvernamentale Moldova–UE.