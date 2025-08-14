Politica Şi-a dat arama pe faţă. Primarul Ion Ceban îl lasă pe Ilan Şor să protesteze în centrul Chişinăului







Republica Moldova. Primarul municipiului Chişinău, Ion Ceban, aflat în opoziţie faţă de guvernarea centrală, nu-i va interzice lui Ilan Şor să organizeze proteste antiguvernamentale în centrul Chişinăului. În pofida faptului că autorizarea acţiunilor de protest ţine de competenţa administraţiei publice locale.

Edilul a făcut anunţul miercuri, 13 august, în cadrul unei conferinţe de presă.

Ilan Şor a îndemnat marţi cetăţenii Republicii Moldova să participe la un protest nelimitat în Piața Marii Adunări Naționale, începând de sâmbătă, ora 15:00. Oligarhul condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare a promis că va plăti câte 3000 de dolari lunar fiecărei persoane care va participa zilnic la proteste.

Inspectoratul Generall de Poliţie (IGP) i-a cerut edilului să nu autorizeze protestul fugarului de la Moscova. „Acțiunea condusă de Șor reprezintă o etapă deliberată în destabilizarea social-politică a Republicii Moldova și nu poate fi considerată o manifestație pașnică. Ci un instrument de influență criminală”, a motivat IGP.

Ion Ceban a aruncat responsabilitatea preşedintei Maia Sandu. El a spus că protestul lui Şor ar putea fi interzis de Consiliul Suprem de Securitate (CSS) de pe lângă Președinție.

„CSS are absolut toate pârghiile. Nu să ne spună că vor veni zeci de mii persoane din Federația Rusă, tot felul de sperietori, dar să întreprindă acțiuni concrete. Să refuze autorizarea protestului anunțat de fugarul Ilan Șor”, a declarat primarul Chişinăului.

Ion Ceban a acuzat guvernarea centrală că încearcă să paseze problema pe seama Primăriei mun. Chișinău. „Există organe specializate ale statului - Consiliul Suprem de Securitate, care are competențe sporite.

Iar în cadrul acestor posibile acțiuni, CSS are absolut toate pârghiile. Și are deplină competență, la nivel de lege deja. Care nu poate fi nici ignorată, nici încălcată. CSS de pe lângă președinta RM printr-o decizie poate asigura ca toate lucrurile să funcționeze fără să arate cu degetul la Primărie, la Poliție etc”, şi-a justificat poziţia Ion Ceban.

Legea privind întrunirile, adoptată în anul 2008, în perioada guvernării comuniste a lui Vladimir Voronin, prevede că întrunirile sunt autorizate de administraţia publică locală din teritoriul unde va avea loc evenimentul.

Orice persoană care intenţionează să desfăşoare o întrunire notifică în scris, printr-o declaraţie prealabilă, autoritatea administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării întrunirii.

Autoritatea administraţiei publice locale înregistrează declaraţia prealabilă şi eliberează organizatorului o copie ştampilată a acesteia, care trebuie să conţină numărul, data şi ora de înregistrare a declaraţiei. Copia ştampilată reprezintă autorizarea desfăşurării întrunirii.

Ion Ceban a dat de înţeles că autorizarea protestelor anunţate de Ilan Şor nu ţine de competenţa sa.

„PAS, care este partidul de guvernământ, încearcă să-mi facă asocierea cu anumiți politicieni, care au depus aceste demersuri către Primăria Chișinău. La fel cum a depus demersuri și Poliția. Ceea ce cere Poliția de la noi astăzi e ca și cum noi am cere de la Poliție să danseze la Teatrul de Operă și Balet. În loc să prindă bandiții sau să își onoreze obligațiunile conform competențelor lor.

Reiterez, orice decizie a CSS fiind luată este o obligațiune pentru toate instituțiile statului - Poliție, SIS, oricine care are cumva conexiune cu asigurarea securității sau orice ar pune în pericol în percepția lor, anumite grupuri de oameni sau situații în general”, a spus edilul.

Primarul Chişinăului a mai făcut pe placul lui Ilan Şor atunci când nu a autorizat marşul LGBT în Capitală.

Mai mult, atunci când urma să aibă loc marșul Praid, Ion Ceban a mobilizat Consiliul Municipal şi Primăria pentru a împiedica desfășurarea acestuia.

Partidele pro-ruse, inclusiv cele conduse de Ilan Şor, s-au opus vehement organizării marşului Pride în Chişinău, pe motivcă ar fi un atac la valorile familiei tradoţionale.