Republica Moldova. De Ziua Independenţei, cinci drone rusaeşti au survolat spaţiul aerian. O dronăa căzut lângă traseul Chişinău-Basarabeasca.

Dronele ruseşti „s-au rătăcit” în spaţiul aerian dintre Nistru şi Prut în urma atacului masiv de noaptea trecută asupra Ucrainei. Aparatele de zbor fără pilot au fost detectate în diferite zone din apropierea frontierei cu Ucraina, informează Ministerul Apărării.

Prima dronă a fost detectată în apropierea localității Beleaevka în apropierea satului Palanca din raionul Ștefan-Vodă. Aparatul de zbor s-a aflat în spaţiul aerian al Republicii Moldova timp de o minută – de la ora 03:56 până la ora 03:57, când a revenit în Ucraina.

A doua dronă a fost observată din direcția satul Starokazacie, Ucraina, în apropierea de satul Căplani la ora 03:59. Drona a dispărut de pe sistemele de monitorizare la ora 04:10, a aptopiere de satul Carahasani, Ștefan-Vodă.

A treia dronă a traversat frontiera de stat din Ucraina la ora 04:09 prin satele Palanca - Crocmaz - Olănești - Purcari - Rășcăeți. Aparatul de zbor a dispărut a dispărut de pe radare în apropierea localității Pervomaisk din Transnistria.

A patra dronă a traversat frontiera de stat la ora 04:16 în sapul Palanca cu imediata traversare pe aceeași direcție în direcția satului Maiaki, Ucraina.

A cincea dronă a pătruns în spaţiul aerian al Republicii Moldova la ora 05:50. lângă postul vamal Săiți, Republica Moldova - Lesnoe, Ucraina. Aparatul de zbor s-a aflat pe teritoriul Republicii Moldova.

O dronă rusească a căzut în apropiere de traseul Chişinău – Basarabeasca. Paratul de zbor nu a fost detectat de radare şi nu se cunoaşte exact când a căzut.

Drona de lângă traseul Chişinău -Basarabeasca

Poliția a fost sesizată în dimineaţa de 27 august de către un cetățean despre prezența unui obiect zburător căzut la sol în apropierea drumului Chișinău–Basarabeasca.

La fața locului s-au deplasat imediat polițiștii, care au identificat obiectul indicat și securizează perimetrul. Specialiștii urmează să examineze obiectul pentru a stabili proveniența, tipul și circumstanțele în care acesta a ajuns în zonă.

La patru ani şi jumătate de la începutul invaziei ruseşti în Ucraina, Republica Moldova se află sub teroarea dronelor şi rachetelor ruiseşti, deşi nu este implicată oficial în război. Iar unele din aparatele zburătoare, purtătoare de moarte, ar fi direcţionate, potrivit preşedintei Maia Sandu, intenţionat în spaţiul aerian al Republicii Moldova.

În ultimul an, numărul dronelor şi rachetelor ruseşti, care survolează spaţiul aerian dintre Nistru şi Prut a crescut simţitor, odată cu intensificarea atacurilor aeriene ruseşti asupra Ucrainei.

Majoritatea rachetelor şi dronelor căzute au fost descoperite în raioanele de est, în special în parte de sud. Majoritatea aparatelor de zbor fără pilot căzute au fost descoperite în regiunile de este ale Republicii Moldova. Totuşi, drone şi rămăşiţe de dronă au fost descoperite şi în unele raioane de lângă Prut, dar şi în centru. Inclusiv lângă Chişinău.

În luna mai a anului curent, o dronă rusească de model Shahed a traversat tot spaţiul Republicii Moldova de la Nord la Sud, „De parcă mergea la hram”, a comentat deputatul Renato Usatîi, vice-preşedintele Comisiei parlamentare pentru securitate.

Ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat de Ministerul de Externe aproape de fiecare dată când au fost descoperite drone şi rachete pe teritoriul Republicii Moldova.

Şi de fiecare dată a avut o atitudine batjocuritoare faşă de autorităţile moldoveneşti.

„Drona este, dar craterul - nu”, a comentat Oleg Ozerov incidentul cu drona căzută la Căușeni în luna iulie, după ce a primit nota de protest la sediul MAE.

„Drona este prea mică, nu putea să cadă, nici măcar nu a spart acoperișul casei. Nimic nu este dovedit”, a comendat Ozerov incidentul cu drona căzută toamna trecută în satul Cuhureştii de Sus.

În pofida atitudinii sfidătoare manifestată de Ozerov, autorităţile de la Chişinău nu se grăbesc să-l expulzeze pe Ozerov. Deşi au temeiul să o facă. Mai ales că că nu este acreditat la Chişinău.

„De la asta nu se va schimba politica Rusiei și nu se vor diminua riscurile pe care le reprezintă Rusia”, a comentat Maia Sandu.