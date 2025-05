Monden Sfaturi de imagine pentru Prima Doamnă. Nuanța de păr potrivită Mirabelei







Mirabela Grădinaru, a devenit Prima Doamnă a României, odată cu victoria lui Nicușor Dan în alegerile prezidențiale. Deși este recunoscută pentru stilul său vestimentar elegant și pentru prezența sa rezervată, noua sa funcție publică îi aduce provocări suplimentare în ceea ce privește imaginea.

Specialistul în hairstyling Adi Constantin, cunoscut pentru colaborările cu diverse celebrități, a analizat aparițiile recente ale Mirabelei și îi oferă câteva sugestii subtile, aliniate la tendințele actuale din domeniul frumuseții.

Sfaturi pentru Mirabela, Prima Doamnă a României

El afirmă că, deși ținutele sale sunt bine alese și îi pun în valoare silueta, o schimbare de look ar putea adăuga un plus de rafinament. Recomandă o nuanță de păr mai strălucitoare, inspirată de stilul actriței Eva Longoria, și o tunsoare care să ofere volum și flexibilitate coafurii.

„Am urmărit aparițiile domniei sale, bine alese. Ținutele flatează silueta, aport de eleganță și de rafinament. Cu siguranță, în materie de beauty, de frumusețe, sunt mici ajustări, pe care i le recomand cu multă căldură. La nuanța părului se poate umbla într-un fel superb, care să o reprezinte.

Ce nuanță de păr i s-ar potrivi Mirabelei

O nuanță adecvată ar fi o bază pe treapta de 6, un maro castaniu auriu, cu niște lumini subtile caramel, miere, ca să fim pe înțelesul tuturor. Actrița Eva Longoria, iată, poate fi o inspirație, acest gen de soft Balayage with the lightest shades of brown este ideal pentru domnia sa. I-ar veni extraordinar

Primei Doamne tunsoarea ușor mai graduată, „Layered Cut”, oferind volum flexibil, tunsoare pe care desigur și buclele lejere, în materie de coafat, sunt o variantă mănușă.”, a spus Adi Constantin pentru click.ro.

Mirabela Grădinaru, remarcată în ziua votului

Mirabela Grădinaru a fost observată încă din ziua votului, când a apărut alături de Nicușor Dan la o secție din Făgăraș. Prima Doamnă a optat pentru o rochie roz, achiziționată de la brandul românesc fondat de Andreea Raicu.

Fosta prezentatoare TV a distribuit fotografiile cu partenera de viață a lui Nicușor Dan, subliniind: „eleganță, naturalețe și bucurie — exact așa cum mi-am dorit să fie purtată”.