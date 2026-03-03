Sfatul lui Mircea Geoană despre posibilitatea ca România să intre sub umbrela nucleară a Franței

România evaluează propunerea Franței privind includerea sub umbrela nucleară franceză, însă Mircea Geoană afirmă că decizia trebuie discutată „foarte serios” și corelată cu NATO, relatează Antena 3 CNN.

Președintele Emmanuel Macron a anunțat o inițiativă care marchează, potrivit unor oficiali, o schimbare importantă de abordare în doctrina nucleară a Franței.

Liderul de la Paris a vorbit despre o cooperare sporită cu mai multe state europene, menționând Germania, Polonia, Grecia, Olanda, Belgia, Danemarca și Suedia.

Planul ar presupune organizarea unor exerciții nucleare comune și, ulterior, posibilitatea desfășurării temporare în țări aliate a unor avioane de luptă franceze cu capacitate nucleară. „Cred că pot spune că partenerii noștri sunt pregătiți”, a declarat Macron. Franța deține un arsenal nuclear aflat integral sub control național și nu face parte din structura de planificare nucleară a NATO.

Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a calificat inițiativa drept „un gest politic important” și „o schimbare de doctrină foarte importantă”.

„Este un gest politic important al lui Macron, e o schimbare de doctrină foarte importantă. Trebuie să punem lucrurile în context. Franța, care are o putere nucleară autonomă și care nu face parte din planificarea de descurajare nucleară a NATO, deține control total asupra arsenalului național. Franța sau Marea Britanie sunt mult în urma Rusiei, Americii și, curând, a Chinei. Franța vrea să arate că este solidară cu celelalte puteri nucleare, dar adevărata poliță de asigurare rămâne în NATO. Politic poate avea loc o discuție atât timp cât e făcută într-o logică de transparență și totală comunicare cu NATO”, a declarat Geoană.

El a subliniat că România nu este pusă în situația de a răspunde simplu cu „da” sau „nu” în privința găzduirii unor arme nucleare.

„Decizia României nu e dacă răspunde «da», ci dacă intrăm în acest tip de exercițiu cu NATO și cu Franța”, a afirmat Geoană.

Potrivit acestuia, participarea la un astfel de mecanism ar trebui discutată „foarte serios”. „Nu poți face parte din sistemul francezilor dacă nu faci parte din sistemul NATO. Decizia principală e: intră România într-o formă, nu neapărat de a avea arme nucleare, dar în mod convențional, pentru că nu cred că ne propunem să avem nucleare pe teritoriul nostru. Decizia României nu e dacă răspunde «da», ci dacă intrăm în acest tip de exercițiu cu NATO și cu Franța. Cred că una fără alta e greu de imaginat”, a mai spus el.

Geoană a amintit că o parte dintre statele aliate fac deja parte din sistemul nuclear al NATO și că demersul președintelui francez era de așteptat „în condiția în care America e cu ochii în alte locuri”.

Surse oficiale de la Palatul Cotroceni au declarat, pentru sursa citată, că „România analizează de mai mult timp propunerea Franței de a face parte din umbrela nucleară franceză”.

Aceleași surse au precizat că discuțiile pe această temă sunt mai vechi în interiorul NATO și că România a participat la toate discuțiile tehnice legate de subiect.

„România nu se grăbește să ia sau să anunțe o decizie pe acest subiect pentru că este unul sensibil pentru populație și implică și avantaje dar și riscuri”, au transmis sursele citate.