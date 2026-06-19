Serviciul de urgență 112 va fi extins prin introducerea unor noi soluții IT&C și a unor funcționalități digitale care vor permite comunicarea prin video și text în timp real, a anunțat vineri Guvernul. Proiectul, finanțat din fonduri europene și naționale, urmărește creșterea accesibilității pentru cetățeni, în special pentru persoanele cu dizabilități, și reducerea timpului necesar intervențiilor în situații de urgență.

Guvernul a anunțat aprobarea unui proiect care vizează dezvoltarea și extinderea Serviciului 112 prin integrarea unor tehnologii moderne de comunicații și digitalizare. Potrivit Executivului, cetățenii care apelează numărul unic de urgență vor avea la dispoziție funcții native de comunicare video și text în timp real, precum și mijloace suplimentare de contactare a operatorilor.

Autoritățile arată că implementarea acestor soluții va contribui la creșterea capacității operaționale de preluare și procesare a solicitărilor de urgență.

În cadrul proiectului vor fi extinse și procesele de digitalizare a serviciilor și fluxurilor operaționale, urmând să fie introduse funcții de suport bazate pe tehnologii de inteligență artificială, cu scopul de a îmbunătăți colaborarea și schimbul de informații între instituțiile implicate în intervenții.

„Rezultatul va fi scurtarea timpului de identificare aprofundată a situaţiei din teren şi a perioadei în care salvatorii intervin”, precizează Executivul.

Guvernul susține că noile instrumente vor permite obținerea unor informații mai clare încă din primele momente ale apelului, ceea ce poate contribui la o coordonare mai eficientă a intervențiilor.

„Adoptarea noilor soluţii tehnice va face Serviciul 112 mai accesibil cetăţenilor, va oferi salvatorilor date mai clare şi posibilitatea de a interveni mai rapid pentru a-i ajuta pe oameni în situaţii de urgenţă”, menţionează Guvernul.

Proiectul aprobat are o perioadă de implementare de 36 de luni și beneficiază de finanțare din fonduri europene și naționale.

Anunțul privind modernizarea Serviciului 112 vine după ce Serviciul de Telecomunicații Speciale a pus în funcțiune, în această lună, aplicația mobilă Apel 112, dezvoltată în cadrul arhitecturii Next Generation 112. Instituția a anunțat că soluția este destinată persoanelor cu deficiențe de auz și/sau vorbire și oferă acces la serviciile de urgență prin mai multe canale de comunicare.

„Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a operaţionalizat Aplicaţia mobilă Apel 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112. Aplicaţia este dedicată persoanelor cu deficienţe de auz şi/sau vorbire şi le oferă acces direct la Serviciul de urgenţă 112 prin multiple canale de comunicare: apeluri audio-video, chat RTT (Real-Time Text), pictograme, mesaje predefinite, imagini şi videoclipuri”, se arată într-un comunicat transmis de STS.

La inițierea unui apel prin aplicație, poziția utilizatorului este transmisă automat către operatorii 112, împreună cu informațiile medicale introduse anterior în profil. Pentru apelurile video este disponibil permanent și serviciul de interpretare în limba semnelor române, realizat de interpreți autorizați care facilitează dialogul dintre persoana care solicită ajutor și operatorii sistemului de urgență. Prin intermediul aplicației pot fi solicitate intervenții din partea Ambulanței, Poliției, SMURD, Pompierilor, Jandarmeriei și Salvamont.

STS a anunțat că desfășoară, împreună cu instituții publice și organizații neguvernamentale, acțiuni de informare la nivel național privind funcționalitățile noii aplicații. Pe site-ul oficial al instituției sunt disponibile informații detaliate, ghiduri și tutoriale pentru instalarea și utilizarea aplicației Apel 112 pe dispozitivele mobile.