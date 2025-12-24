Servicii de urgență de Crăciun. Nouă spitale din București vor fi disponibile pacienților

Nouă spitale din Capitală vor asigura serviciile de asistență medicală de urgență în perioada Crăciunului, în zilele de 25 și 26 decembrie, potrivit unui comunicat de presă transmis de Direcția de Sănătate Publică.

În zilele de 25 și 26 decembrie, nouă spitale din Capitală vor asigura asistență medicală de urgență. Unitățile care vor oferi asistență meidcală sunt: Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca, cu numărul de tel: 021/599.23.00), Spitalul Clinic de Urgență Universitar (tel: 021.318.05.23 și 021.601.24.00), Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” (tel: 021/255.40.99), Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” (tel: 021/334.51.90) și Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” (tel: 021/334.30.25).

De asemenea, vor funcționa Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri (tel: 021/224.09.47), Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice (tel: 021/319.27.51), Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” (tel: 021/316.93.66) și Spitalul Clinic de Urgență Copii „M.S. Curie” (tel: 021/460.30.26). Liniile telefonice ale fiecărui spital vor fi disponibile pentru solicitările de urgență.

Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va funcționa cu program normal de lucru în această perioadă, de sărbători. Potrivit unui comunicat transmis de Direcția de Sănătate Publică, instituția va asigura eliberarea certificatelor constatatoare de deces pe întreg teritoriul Capitalei în următoarele zile.

Solicitările populației vor fi preluate, ca de obicei, prin intermediul numărului unic de urgență 112. Informațiile au fost transmise de Direcția de Sănătate Publică printr-un comunicat de presă.

Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București va asigura un serviciu de gardă permanent. Activitatea va fi desfășurată prin intermediul numerelor de telefon 0747.165.471 și 0722.659.492.

Persoanele care au nevoie de informații suplimentare sau sprijin pot apela aceste linii telefonice pe durata perioadei de sărbătorile de iarnă. Serviciul de gardă va fi disponibil în mod continuu, potrivit anunțului transmis de instituție.