Mii de persoane sunt așteptate duminică la Novi Sad pentru a comemora victimele prăbușirii acoperișului gării, tragedie în urma căreia au murit 16 oameni. Evenimentul a declanșat un val de proteste de amploare, care a dus la înfrângerea electorală a partidului aflat la putere.

Serbia marchează doi ani de la accidentul produs la gara din Novi Sad, unde acoperișul din beton al clădirii recent renovate s-a prăbușit, provocând moartea a 16 persoane.

Printre victime s-au numărat și două surori, în vârstă de șase și zece ani. Adunarea de duminică are loc într-un moment important pentru țară, la o săptămână după victoria electorală a mișcării susținute de studenți.

Tragedia a provocat indignare publică, pe fondul întrebărilor privind lucrările de renovare, estimate la câteva milioane de euro, și a declanșat unele dintre cele mai ample manifestații din Serbia de la căderea regimului lui Slobodan Milosevic, în 2000.

Pentru Dijana Hrka, mama lui Stefan, un tânăr de 27 de ani care a murit în accident, întoarcerea la locul tragediei rămâne extrem de dureroasă. „Este greu să te întorci la locul unde s-au petrecut toate acestea. Și de fiecare dată este din ce în ce mai greu”, a declarat ea pentru AFP.

Femeia a devenit una dintre figurile simbolice ale protestelor și spune că solidaritatea oamenilor i-a dat puterea să continue lupta pentru dreptate. La doi ani de la pierderea fiului său, nimeni nu a fost încă tras la răspundere.

Mișcarea studențească a obținut 140 dintre cele 250 de mandate ale Adunării Naționale, potrivit rezultatelor alegerilor anticipate. Victoria a venit după luni de manifestații în care protestatarii au cerut transparență în anchetarea tragediei și combaterea corupției.

Studenții solicită, de asemenea, progrese în alte dosare de corupție și cazuri de omor mediatizate, precum și demisia conducerii unor instituții importante, inclusiv poliția și serviciile de informații.

Fostul ministru al Construcțiilor Goran Vesic a fost pus sub acuzare în 2025, alături de alte 12 persoane, pentru infracțiuni grave împotriva siguranței publice. El este vizat și într-o anchetă separată privind posibile fapte de corupție legate de finanțarea proiectului, alături de fostul ministru Tomislav Momirovic.

Parchetul European investighează, la rândul său, o posibilă deturnare de fonduri europene destinate renovării.

„Cred că se va face dreptate”, spune Dijana Hrka, care speră ca tragedia de la Novi Sad să fie ultima care scoate atât de mulți oameni în stradă.