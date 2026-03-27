Sephora, anchetată în Italia. Fetițe de 10 ani, ținta marketingului secret

Autoritățile italiene investighează retailerul de cosmetice Sephora, deținut de grupul de lux LVMH, și marca Benefit Cosmetics pentru presupuse practici de marketing „insidios” care ar viza fete tinere, potrivit raportării Financial Times (FT).

Ancheta survine după ce părinții și experții în sănătatea adolescenților au tras semnale de alarmă privind efectele negative ale promovării produselor cosmetice pe rețelele sociale.

Autoritatea italiană pentru concurență a declarat că ancheta vizează campanii de marketing care încurajează achiziționarea compulsivă a produselor de îngrijire a pielii, cum ar fi măști, seruri și creme anti-îmbătrânire, adresate fetelor cu vârste între 10 și 12 ani.

În comunicatul oficial, autoritatea a atras atenția că aceste practici fac parte din fenomenul cunoscut drept „cosmeticorexie” – o obsesie nesănătoasă pentru aspectul pielii care poate determina consum excesiv și comportamente dăunătoare.

„Se pare că firmele au adoptat o strategie de marketing subtilă, implicând tineri micro-influenceri, care îi determină pe copiii și adolescenții vulnerabili să cumpere compulsiv produse cosmetice”, a precizat autoritatea italiană.

Mai mult, retailerul și marca nu au oferit avertismente clare că produsele nu sunt destinate minorilor și nu au fost testate pentru utilizarea de către copii, ceea ce sporește riscul asupra sănătății.

Ancheta italiană este susținută de Guardia di Finanza, unitatea specializată în combaterea practicilor comerciale ilegale, care a efectuat verificări la sediile Sephora Italia și LVMH Perfumes and Cosmetics Italia.

În cadrul investigației, autoritățile au analizat și conținutul de pe platforme precum TikTok și Instagram, unde adolescentele promovează rutine de îngrijire a pielii prin videoclipuri populare, precum seria „Get Ready with Me”.

Experții în sănătate publică atrag atenția că expunerea constantă la aceste campanii poate provoca probleme psihologice și fizice. Literatură medicală recentă definește cosmeticorexia sau dermorexia ca o obsesie culturală pentru obținerea unei pielii „impecabile”, care poate duce la utilizarea excesivă și nepotrivită a produselor cosmetice.

LVMH Italia nu a oferit comentarii oficiale până în acest moment. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile italiene analizează dacă retailerul și marca au încălcat normele privind protecția consumatorilor și promovarea comercială către minori.