Raluca Radu, MTH Digital: „Vrem să extindem aria de educație în digital marketing, training și consultanță”

MTH Digital este un brand cunoscut în lumea digital marketing și e-commerce din țara noastră. Raluca Radu, CEO și fondatoarea afacerii, coordonează o echipă de specialiști și gestionează bugete de milioane de euro pentru branduri din diverse domenii, ceea ce le-a permis să implementeze campanii complexe și inovatoare pentru sute de clienți. Raluca Radu a fost inclusă în „Top Capital 100 Femei de Succes”, ediția 2025.

Iar în cadrul unui interviu acordat publicației, a vorbit despre experiența de a coordona o echipă de peste 20 de specialiști care gestionează bugete de milioane de euro pentru branduri din diverse domenii. Raluca Radu a specificat, astfel, cât de costisitor este marketingul în 2025, domeniu pe care îl descrie dinamic, unde investiția trebuie să fie strategică și bine calculată. „Costurile pot părea ridicate, dar dacă sunt alocate eficient, prin campanii optimizate și tehnologii avansate, returnarea investiției este substanțială. Astfel, marketingul nu este doar un cost, ci un motor esențial pentru creștere și competitivitate”, spune femeia de afaceri.

Raluca Radu și succesul MTH Digital

Pentru Capital, Raluca Radu a vorbit despre cel mai important succes din întreaga sa carieră despre care spune că a fost lansarea și dezvoltarea proiectelor OLX și Answear pe piața din România. „Am reușit alături de echipa mea să le aduc în topul celor mai bune companii din segmentele lor. Aceste realizări au fost fundamentale pentru consolidarea expertizei mele în digital marketing și e-commerce. Ulterior această expertiză mi-a permis să mă lansez în 2015 ca trainer de digital marketing, iar până în prezent mă bucur de formarea a mai mult de 8000 cursanți pe subiecte legate de marketing online, e-commerce, Google Ads, Meta Ads, Google Analytics, SEO, email marketing și social media”, a specificat antreprenoarea.

În ceea ce privește ultimul an de activitate, Raluca spune că se mândrește cu extinderea echipei MTH Digital, echipă de seniori în marketing digital, și cu gestionarea unor bugete anuale de peste 10 milioane de euro. „Ceea ce ne-a permis să implementăm campanii complexe și inovatoare pentru sute de clienți, consolidând poziția agenției pe piața locală și internațională”, a adăugat ea.

De asemenea, femeia de afaceri a specificat și ce proiecte dorește să dezvolte în următoarea perioadă. Ea crede mult în automatizare și algoritmi și i-ar plăcea să poată dezvolta cu ajutorul echipei MTH Digital soluții integrate de marketing digital bazate pe inteligență artificială și automatizare, pentru a oferi clienților campanii și mai eficiente și personalizate. „Lucrăm și acum la astfel de automatizări bazate pe date și vom continua dezvoltarea lor. De asemenea, vrem să extindem aria de educație în digital marketing, training și consultanță, ajutând cât mai mulți antreprenori și specialiști să înțeleagă și să valorifice potențialul digitalului”, adaugă CEO-ul MTH Digital.

Puncte de cotitură

Raluca Radu a vorbit după aceea și despre punctele de cotitură din cariera sa, iar unul dintre ele a fost chiar momentul în care a decis să părăsesc zona de specialist și să intre în antreprenoriat, fondând MTH Digital. „A fost o provocare majoră să construiesc o echipă și să gestionez responsabilități mult mai ample, însă această decizie să contribui la formarea unor specialiști în digital și la evoluția strategiei mai multor companii antreprenoriale pe care le admir. Deși responsabilitatea este mai mare, cred mult în rolul meu de a contribui la formarea și educarea pieței de digital marketing și e-commerce și la a aduce un plus de date și de tehnologie în mediul de afaceri din România și voi continua să îmi asum acest rol”, adaugă antreprenoarea.

MTH Digital oferă servicii și expertiză, iar industria este într-o continuă dezvoltare, este de părere ea. Ca urmare, crede că principalul său rol este acela de a forma o echipă de specialiști în digital, specialiști orientați pe excelență în ceea ce fac. Și un alt rol al său este acela de a contribui la ținerea acestuia la curent cu domeniul dinamic în care activează. „Rețeta succesului constă în combinarea unei echipe talentate și motivate cu o cultură organizațională bazată pe inovație, transparență și învățare continuă. De asemenea, punem accent pe adaptabilitate și pe o strategie clară, orientată spre rezultate măsurabile și impact real pentru clienții noștri”, menționează Raluca.

Viitorul MTH Digital

Ea a vorbit în cadrul interviului pentru Capital că, peste 10 ani, vede MTH Digital ca un lider regional în digital marketing, recunoscut pentru inovație, expertiză și impact în dezvoltarea afacerilor clienților noștri. „Personal, îmi doresc să continui să fiu un lider inspirațional și un mentor pentru generațiile viitoare de specialiști în marketing digital și antreprenoriat”, punctează antreprenoarea.

De asemenea, ea a specificat și pe ce pune accent în conducerea echipei și începe explicația prin a povesti că un coach cu care a colaborat acum câțiva ani folosea des motto-ul „lead with your heart, your head and your hands”. Raluca Radu, după aceea, a spus că a rezonat cu acest motto. „Cred în echilibrul dintre emoție și pragmatism. Emoția aduce motivație, empatie și coeziune în echipă, iar pragmatismul asigură luarea deciziilor eficiente și orientarea spre rezultate concrete. Un lider bun știe când să folosească fiecare dintre aceste elemente, știe să jongleze cu cele 2 laturi”, afirmă apoi CEO-ul MTH Digital.

Viața din spatele afacerii

Raluca Radu a vorbit și despre viața sa din spatele afacerii. A menționat că programul său zilnic este unul fluid, dar organizat în funcție de prioritățile zilei. „Îmi încep ziua cu o planificare clară, dar rămân flexibilă pentru a răspunde rapid la nevoile echipei și ale clienților. Îmi aloc timp și pentru dezvoltare personală și pentru activități care mă inspiră. Nu în ultimul rând, cele mai multe dintre zilele mele încep în sala de sport sau în bazinul de înot și mereu am percepția că bifarea acestui task la începutul zilei îmi aduce claritate și energie în tot ceea ce fac în decursul acelei zile”, mai spune ea.

De asemenea, ea a evidențiat și că înotul este una dintre pasiunile sale de suflet, deoarece o ajută să se relaxeze și să-și limpezească gândurile. „Pot spune că este un fel de meditație activă pentru mine”, adaugă Raluca. În plus, femeia de afaceri spune că iubește călătoriile și consideră că îi oferă perspective noi și inspirație pentru ceea ce face în viața de zi cu zi.

Succesul, prin ochii Ralucăi Radu

Raluca Radu oferă pe mai departe și o definiție a succesului, pe care îl descrie ca fiind capacitatea de a-ți atinge obiectivele personale și profesionale, păstrând în același timp echilibrul și satisfacția interioară. „O femeie de succes este aceea care reușește să-și urmeze pasiunea, să inspire și să creeze impact pozitiv, indiferent de provocările întâlnite”, completează antreprenoarea.

Pentru Capital, ea oferă și fraza care ar caracteriza-o cel mai bine: „Sunt un lider orientat către rezultate, dornic să îi inspire, motiveze și atragă pe ceilalți înspre proiecte îndrăznețe”, este răspunsul ei. De altfel, Raluca a evidențiat și un dicton care o definește: „Este chiar cel care se află la baza numelui MTH Digital - “It’s going to happen because I am going to make it happen”. Este o idee care mă ghidează, aceea că lucrurile nu ni se întâmplă pur și simplu, ci și noi avem o contribuție semnificativă în a le face să se întâmple, fie că vorbim despre a face execuție cu mâna noastră sau despre a învăța să facem un lucru sau chiar despre decizii și alegeri de zi cu zi care ne duc în direcția obiectivelor noastre”, conchide Raluca Radu.