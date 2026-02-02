De ce produsele coreene de machiaj sunt diferite de cele occidentale

În ultimii ani, au devenit preferatele pasionatelor de beauty. Și nu doar atât. Produsele coreene de machiaj sunt recomandate de make-up artiști și adorate de influenceri. Este doar un trend de moment? Sunt cu adevărat diferite de cele occidentale? Ce face cosmeticele coreene mult mai bune și de ce le vrea toată lumea în 2026?

În primul rând, aceste produse cosmetice conțin formule inspirate din natură. Coreenii trăiesc cu mare respect pentru ingredientele naturale și le introduc constant în alimentația lor, de exemplu. Sunt experți în a consuma diferite ierburi și vegetale, în funcție de sezon, care să le îmbunătățească imunitatea și să îi ajute să trăiască mult și sănătoși. Așa că folosesc aceleași ingrediente nu doar consumate în interior, ci și la exterior, pentru a le oferi un aspect frumos și sănătos. Este parte din cultura lor. Coreenii învață să-și îngrijească pielea, încă de mici copii, iar ritualurile de skincare devin la fel de normale ca spălatul pe mâini pentru aceștia.

Un aspect important este și faptul că există o istorie îndelungată în ceea ce privește cosmetica în Coreea. Noi am auzit de puțin timp despre K-beauty, dar importanța frumuseții are rădăcini foarte adânci în această țară. Îngrijirea pielii era deja esențială în Coreea în perioada celor Trei Regate (57 î.Hr. – 668 d.Hr.). Frumusețea era inseparabilă de sănătate, iar ritualurile zilnice se bazau pe ingrediente naturale, precum apa de orez, ginsengul, pelinul și ceaiul verde și uleiul de camelia. Dinastia Joseon (1392–1897), de care poate ai auzit de la faimoasele produse de skincare, a dat naștere conceptului de strălucire naturală. În perioada Joseon, femeile puneau accent pe îngrijirea pielii, și mai puțin pe machiaj, favorizând strălucirea naturală. După căderea dinastiei Joseon și în timpul Imperiului Coreean și al perioadei de ocupație japoneză, Coreea a cunoscut o modernizare accelerată, după ce au fost importate cosmeticele occidentale. Săpunurile, cremele și pudrele au ajuns pentru prima dată în Coreea, combinându-se cu practicile locale. Companiile coreene au început să producă cosmetice în fabrici.

Anii ’90 reprezentă ascensiunea K-Beauty, aducând concepte noi, precum BB cream-uri și cushion-uri, la măști tip șervețel și rutine în mai mulți pași. Ideea de „glass skin”, un aspect clar, luminos și intens hidratat al pielii, a făcut produsele de machiaj coreene virale în întreaga lume începând cu 2018, când nu se găseau deloc ușor. Astăzi, produsele de makeup coreean se găsesc în toate magazinele de beauty și concurează cu produsele occidentale. Formulele lor sunt mai simple și mai naturale, dar dezvoltate astfel încât să aibă aceleași proprietăți. De exemplu, fondul de ten tip Cushion, compact, ca o pudră, are o rezistență mult mai mare față de fondul de ten occidental. Același lucru este valabil și pentru cremele tip BB: mențin tenul hidratat, în timp ce acoperă imperfecțiunile.

În ceea ce privește mascara, produsele coreene sunt îndrăgite pentru că oferă profunzime privirii. Rujurile și glossurile sunt discrete și ușor de purtat pe timpul zilei. Makeup-ul coreean nu este ostentativ, ci are menirea de a scoate în evidență frumusețea naturală prin detalii subtile. Un alt exemplu este iluminatorul, care oferă strălucire discretă, accentuând ideea de strălucire naturală sau de glass skin. Rezistența este un atu important al produselor de machaj coreene, pentru că producătorii nu fac rabat de la calitate și îmbunătățesc formulele constant, astfel încât să arate bine pe ten cât mai mult timp și de aceea sunt atât de iubite de pasionații de beauty din întreaga lume.