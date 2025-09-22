Senatorul Daniel Zamfir, atac la adresa Dianei Buzoianu, ministrul Mediului

Daniel Zamfir a criticat-o dur pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuzând-o că prin refuzul de a emite avizele de mediu pentru hidrocentrale „arată că este rău intenţionată”. „Din păcate, prin această atitudine, fie din neştiinţă, fie din reavoinţă, ministrul Mediului arată că este rău intenţionat şi, din punctul meu de vedere, nu mai poate continua în funcţia de ministru”, a declarat senatorul PSD, într-o conferință de presă susținută luni.

Daniel Zamfir a afirmat luni, referindu-se la ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), că prin refuzul de a emite avizele de mediu pentru hidrocentrale demonstrează rea-voinţă şi, în opinia sa, nu mai poate rămâne în funcţie. El a adăugat că, dacă ar fi deputat, ar vota împotriva acesteia la moţiunea simplă programată miercuri în plenul Camerei Deputaţilor.

Zamfir spune că a invitat-o pe ministrul Mediului la Comisia Economică pentru a explica ”motivele pentru care întârzie acordarea avizului de mediu pentru finalizarea celor patru hidrocentrale, care sunt în programul de guvernare prevăzute ca o urgenţă”, subliniind că au existat şi două decizii ale CSAT care au stabilit finalizarea acestor obiective strategice pentru România.

Daniel Zamfir i-a transmis și un mesaj prim-ministrului Ilie Bolojan: „Îi transmit faptul că liniştea unei coaliţii nu poate fi sacrificând interesul strategic al României şi sacrificând populaţia României care, iată, din acest motiv este obligată să plătească un preţ mult mai mare al energiei electrice”, a arătat el.

„Moţiunea nu va fi astăzi, va fi miercuri, astăzi se dezbate. Eu am să informez conducea partidului, am aici toate documentele cu care mă voi duce şi la grupul deputaţilor PSD să le spun şi să le arăt toate documentele care arată că doamna ministru este rău intenţionată şi, evident, miercuri după şedinţa de grup, vom lua decizia politică care se impune. Eu, dacă aş fi deputat, aş vota împotriva doamnei ministru”, a completat liderul grupului PSD din Senat.

„Aberaţiile pe care le-am auzit în spaţiu public, că aceste hidrocentrale au fost construite în arii protejate, sunt lipsite de orice fundament, ţinând cont că acele hidrocentrale au fost construite cu mulţi ani înainte ca noi să ne delimităm nişte arii protejate. Ca atare, ce am spus şi înainte, dacă aş fi deputat şi aş avea toate informaţiile pe care le am eu acum, eu aş considera că acest ministru nu poate să mai continue şi nu este un atac la adresa colegilor din USR. Să înţeleagă toată lumea că nu este un atac la adresa USR, ci pur şi simplu este un lucru pe care trebuie să-l facem în interesul national”, a mai conchis reprezentantul PSD.

Luni, 22 septembrie, are loc în Camera Deputaţilor dezbaterea moţiunii simple iniţiate de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, document intitulat ”Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”. Potrivit formaţiunii, ministrul este acuzat că împiedică derularea unor proiecte strategice, în condiţiile în care ”securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată”.