Ministrul Mediului a cheltuit 36 de milioane de lei pe proiecte controversate

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a alocat recent 36 de milioane de lei pentru un contract de consultanță destinat protecției păsărilor, în contextul unei crize economice accentuate. Sursele din domeniu indică faptul că fondurile ar fi fost direcționate către firme controlate de același grup de consultanți, consolidând astfel monopolul acestora asupra proiectelor pentru ariile protejate, potrivit româniatv.net.

Recent, Diana Buzoianu a anunțat depunerea ofertelor pentru „Servicii de consultanță pentru monitorizarea speciilor de păsări”, cu un buget de aproximativ 6,5 milioane euro (peste 36 de milioane de lei).

Licitația a continuat tradiția proiectelor încredințate anterior ONG-ului Societatea Ornitologică Română, asociat cu firmele lui Emilian Burdușel, fost angajat al ministerului. Contractul urma să fie adjudecat de aceeași asociere, consolidând controlul grupului asupra proiectelor pentru ariile protejate.

Aceeași schemă fusese aplicată și în 2019, când Ministrul Mediului a încredințat ONG-ului Societatea Ornitologică Română, împreună cu firma Omnia Development SRL, controlată de Burdușel, un contract similar de monitorizare a păsărilor, în valoare de 6 milioane de euro. Procedurile și caietele de sarcini erau concepute astfel încât să limiteze competiția și să favorizeze firmele asociate grupului de consultanță.

Ggruparea condusă de Burdușel a încasat, doar de la Romsilva, peste 20 de milioane de euro pentru elaborarea planurilor de management ale rezervatiilor și parcurilor naturale. Licitațiile restrictive făceau posibil ca doar ONG-ul Societatea Ornitologică și firmele asociate să participe.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a fost contactată de România TV pentru un punct de vedere, dar nu a oferit niciun răspuns. Departamentul de Luptă Antifraudă a început să verifice contractele și plățile către gruparea Burdușel. În 2023, două contracte similare au generat plăți de aproape cinci milioane de euro.

Investigațiile indică faptul că afacerile controversate cu fonduri pentru protecția mediului au început în 2017, sub guvernările PSD, când Grațiela Gavrilescu a numit-o pe Adi Croitoru președinte al Agenției pentru Arii Naturale Protejate (ANANP).

Ilie Bolojan a fost implicat indirect printr-un contract de 80.000 lei în 2023, semnat cu firma M&S Ecoproiect SRL, parte din rețeaua Burdușel. Această firmă, fără angajați și fără site de prezentare, a contribuit la redactarea caietelor de sarcini și controlul licitațiilor, consolidând monopolul grupării asupra ariilor protejate.