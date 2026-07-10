elecționerul Marocului, Mohamed Ouahbi, a recunoscut superioritatea Franței după înfrângerea cu 2-0 din sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 2026. Tehnicianul a lăudat valoarea lotului francez și a declarat că echipa pregătită de „Les Bleus” are toate argumentele pentru a lupta până la capăt pentru trofeu.

„Franța nu a avut niciodată atât de mulți jucători talentați și jucători care aleargă, dacă pot spune așa. Vor să ajungă până la capăt și asta se vede”, a declarat Ouahbi, citat de RMC Sport.

Antrenorul a admis că echipa sa a avut dificultăți în prima parte a meciului, când Franța și-a creat cele mai importante ocazii.

„Trebuie să recunoaștem că am jucat împotriva unei echipe foarte bune. Am suferit mult în prima repriză, dar Bounou a apărat penalty-ul. În repriza a doua am apărat mai bine și am avut mai multă siguranță în posesie. La un moment dat am jucat mult mai bine”, a spus selecționerul Marocului.

Ouahbi a explicat că unii dintre jucătorii săi au acuzat oboseala în prima parte a întâlnirii, însă au avut o reacție mai bună după pauză.

Tehnicianul a subliniat că naționala Marocului are nevoie de un lot mai numeros și mai competitiv pentru a putea face față unor adversari de nivelul Franței.

„A fost greu spre final, dar trebuie să continuăm să credem în noi și să muncim. Avem nevoie de un lot mai numeros, astfel încât să putem compensa atunci când apar accidentări sau jucători obosiți. Suntem foarte dezamăgiți, ne doream mai mult, dar trebuie să acceptăm situația”, a afirmat acesta.

Numit selecționer în martie 2025, Mohamed Ouahbi spune că rămâne optimist în privința viitorului fotbalului marocan, mai ales în perspectiva Cupei Mondiale din 2030, competiție pe care Marocul o va organiza împreună cu Spania și Portugalia.

„Dacă vom continua pe acest drum, viitorul va fi frumos. Avem o generație foarte bună de tineri jucători și vom continua să muncim. Rămânem încrezători și nu ne vom lăsa descurajați”, a transmis selecționerul.