Republica Moldova. Fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost denunţat la Parchetul Naţional Financiar din Franţa pentru presupusă spălare de bani.

Denunţul a fost făcut de ziarul online „STAR FOCUS” , are a splicitat verificarea conturilor şi firmelor lui Rizea, precum şi transferurule făcute fostului deputat în România şi Republica Moldova, precum şi din alte jurisdicţii.

Potrivit autorilor sesizării, Rizea şi-ar fi deschis afaceri în Franţa şi se presupune că ar fi finanţate din bani de provenienţă dubioasă, din Republica Moldova şi România.

„Prezenta sesizare nu urmărește stabilirea vinovăției unei persoane și nu prezintă suspiciunile expuse ca fiind fapte definitiv dovedite. Stabilirea existenței sau inexistenței unor infracțiuni aparține exclusiv autorităților judiciare competente”, se menţionează în sesizarea „STAR FOCUS”-

Precizăm că fostul deputat este cercetat penal pentru spălare de bani în Republica Moldova.

Autoeii denunţului au olicitat verificarea sursei fondurilor utilizate de Cristian Rizea pentru dobândirea unor participații, preluarea conducerii sau finanțarea unor societăți din Franța. Precum şi verificarea condiţiilor jurdice și financiare, prin care Cristian Rizea a intrat în societățile SOCIETE MONTAGE GENERAL și AB MOTORS 57.

Potrivit informațiilor existente în registrele franceze, societatea:SOCIETE MONTAGE GENERAL a fost înființată în luna aprilie 2025, cu sediul declarat în Freyming-Merlebach, Franța. Din actele și extrasele societare consultate rezultă că Ismail Ounana a demisionat din funcția de președinte, iar Cristian Rizea a fost desemnat în această funcție cu efect de la 1 octombrie 2025, la aproximativ trei luni de la liberarea sa condiționată în România.

Informațiile publice consultate nu oferă explicații suficiente privind: natura concretă a operațiunilor desfășurate; sursele de finanțare; contribuțiile aduse de noul președinte; existența unor împrumuturi acordate societății; proveniența capitalului de lucru; conturile bancare utilizate; relațiile contractuale cu alte persoane sau societăți; contraprestația aferentă preluării conducerii societății. Conform datelor publice analizate, societatea figurează fără salariați declarați și fără conturi anuale disponibile la momentul documentării. Aceste împrejurări nu reprezintă, separat, dovada vreunei infracțiuni. Ele justifică însă verificarea realității activității economice și a circuitului financiar al societății” se menţionează în denunţ.

A doua societate a lui Rizea din Franţa, AB MOTORS, are sediul declarat în oraşul Lille. Societatea a fost anterior condusă de Hamza Boucetta. Potrivit documentelor consultate de autorii denunţului, începând cu data de 27 mai 2026, Cristian Rizea a devenit președintele societății,

Capitalul societății ar fi împărțit în mod egal: 75 de acțiuni deținute de Cristian Rizea, iar 75 de acțiuni deținute de Mohamed Boucetta. Informațiile accesibile public nu indică în mod transparent: prețul achitat de Cristian Rizea pentru dobândirea participației, modalitatea de plată, contul din care ar fi provenit fondurile, existența unor contracte de cesiune cu titlu gratuit sau oneros, eventualele împrumuturi acordate societății. Precum şi provenienţa fondurilor necesare funcționării activitățiii.

„STAR FOCUS” a solicitat autorităţilor franzeze să atragă atenţia şi la activitate mediatică a fostului deputat PSD.

„Cristian Rizea desfășoară o activitate mediatică online sub denumirea „Rizea TV”, prin intermediul unor site-uri, platforme sociale, transmisii video și aplicații. La data de 24 februarie 2026, Consiliul Național al Audiovizualului din România a anunțat oficial analizarea a 214 rapoarte de monitorizare referitoare la materiale distribuite sau redistribuite de pe conturile lui Cristian Rizea: 171 de rapoarte pentru TikTok; 32 pentru Facebook; 10 pentru YouTube;

un raport pentru platforma X.

CNA a constatat încălcarea mai multor dispoziții ale legislației audiovizuale și a decis emiterea unor ordine de acțiune împotriva conținutului considerat ilegal, precum și solicitarea adresată platformelor pentru verificarea conturilor deținute de Cristian Rizea.

Deciziile CNA nu demonstrează, prin ele însele, existența șantajului sau a unor operațiuni de spălare a banilor. Acestea confirmă însă amploarea și caracterul organizat al activității mediatice desfășurate” se menţionează în denunţ.

Semnatarii informează autorităţile franceze că, în numeroase apariții publice, Cristian Rizea formulează acuzații grave împotriva unor persoane publice și oameni de afaceri, anunță publicarea unor noi materiale și utilizează un discurs susceptibil să exercite presiune asupra persoanelor vizate.

În spațiul public au existat inclusiv afirmații referitoare la sume de ordinul zecilor de milioane de euro, despre care Cristian Rizea a vorbit în legătură cu presupuse activități de șantaj. Aceste afirmații trebuie verificate în forma lor originală, cu stabilirea contextului exact, a autorului și a semnificației reale. Solicităm ca autoritățile competente să verifice dacă: 1.persoanele vizate de campaniile mediatice au fost contactate înainte sau după publicarea materialelor; 2. li s-au solicitat bani, contracte, avantaje, participații sau alte foloase, au existat plăți ori transferuri către Cristian Rizea, către societățile sale sau către persoane apropiate, 3.materialele au fost retrase, modificate ori nedifuzate după realizarea unor plăți sau înțelegeri, veniturile declarate ale activității media corespund sumelor încasate, societățile franceze au fost utilizate pentru încasarea, transferarea sau disimularea unor sume provenite din alte activități, 4. au fost folosite contracte de publicitate, consultanță, promovare sau producție media pentru justificarea unor plăți fără contraprestație”, a solicitat „STAR FOCUS”.

Autorii denunţului susţin că suspiciunile care rezultă din informațiile prezentate nu se întemeiază pe un singur fapt, ci pe coroborarea următoarelor împrejurări:

1.existența unei condamnări definitive anterioare într-o cauză care a implicat disimularea unei sume de 300.000 de euro prin contracte fictive;

2.liberarea condiționată a lui Cristian Rizea la 2 iulie 2025;

3. intrarea sa, la scurt timp după liberare, în conducerea unei societăți franceze;

4. dobândirea ulterioară a unei participații de 50% într-o altă societate franceză;

5. lipsa informațiilor publice privind prețul cesiunilor și sursa fondurilor;

6. existența unor fluxuri potențial transfrontaliere între România, Republica Moldova și Franța;

7. desfășurarea unei activități mediatice online extinse, ale cărei venituri și mecanisme de finanțare nu sunt transparente public;

8. caracterul repetat al acuzațiilor și presiunilor publice exercitate asupra unor persoane publice și oameni de afaceri;

9.necesitatea stabilirii existenței sau inexistenței unei legături între activitatea mediatică, eventualele avantaje patrimoniale obținute și investițiile realizate în Franța;

10. necesitatea verificării activităților și veniturilor declarate serviciului de probațiune din România.

Pe lângă multiplele dosare de care s-a învrednicit Rizea în Republica Moldova, un dosar a fost pornit de procurorii de la Chişinău pe numele lui Cristian Rizea este pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari.

Dosarul a fost pornit în decembrie 2022 de către Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cazuri Speciale.

Dintr-o ordonanţă privind prelungirea statutului de bănuit, reiese că, în perioada aflării în Republica Moldova, Cristian Rizea şi-a procurat mai multe bunuri cu mijloace financiare de provenienţă dubioasă. În timp ce Rizea nu avea surse legale de venit.

Câteva luni în urmă, Tzancă Uraganu a declarat într-un clip postat pe Tiktok că există un dosar la Parchetul de pe lângă Judectoria Sectorului 1, care îl vizează pe Cristian Rizea și pe soția acestuia. Cei doi , potrivit manelistului, riscă ani grei de închisoare.

Manelistul a arătat că a intrat în posesia documentelor care s-ar afla și pe masa procurorilor. ”Avem un dosar plin plin de date despre acest om și soția lui. A făcut el strângeri de bani pentru copii bolnavi, am aici extrase, oamenii care au donat, extrasele de cont ale soției. O să vedeți cum au luat bani de la copii bolnavi, cel mai satanist om, este diabolic.

Sunt declarații de la moldovenii și românii pe care i-ai șantajat că asta e meseria ta. Și o să se vadă cum ai strâns tu bani ca să ajuți pe cineva care a decedat”, a mai spus manelistul.