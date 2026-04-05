Tzancă Uraganu susține că există un dosar pe numele lui Cristian Rizea. Acuzațiile manelistului

Tzancă Uraganu a explicat într-un clip postat pe Tiktok că există un dosar la Parchetul de pe lângă Judectoria Sectorului 1, care îl vizează pe Cristian Rizea și pe soția acestuia. Cei doi , potrivit manelistului, riscă ani grei de închisoare.

Manelistul a arătat că a intrat în posesia documentelor care s-ar afla și pe masa procurorilor. ”Avem un dosar plin plin de date despre acest om și soția lui.

Rizea, ți-am zis că te distrug, te distrug. Ai încadrare între 8 și 14 ani în acest dosar deschis pe numele tău și pe numele lui nevastă-ta. Știți că a făcut strângere de bani pentru un om care a murit între timp? Și a luat el banii cu soția lui”, a spus intrepretul.

Tzancă Uraganu a continuat dezvăluirile. ”A făcut el strângeri de bani pentru copii bolnavi, am aici extrase, oamenii care au donat, extrasele de cont ale soției. O să vedeți cum au luat bani de la copii bolnavi, cel mai satanist om, este diabolic.

Sunt declarații de la moldovenii și românii pe care i-ai șantajat că asta e meseria ta. Și o să se vadă cum ai strâns tu bani ca să ajuți pe cineva care a decedat”, a mai spus manelistul.

Intepretul a mai spus că în aceste zile va dezvălui și mai multe detalii din dosarele fostului deputat. Acesta a explicat că Rizea ar fi trăit numai din bani proveniți din infracțiuni cum ar fi șantajul sau înșelăciunea. Cert este că în acest moment Cristian Rizea se află în afara țării, de unde nu pare să fie nerăbdător să se întoarcă.

De altfel, probleme cu legea nu îi sunt tocmai străine fostului deputat. Acesta a mai fost condamnat într-un dosar penal și și-a ispășit pedeapsa. El a susținut atunci că a primit ajutor după gratii de la frații Cămătaru.