Nuțu Cămătaru a primit o veste bună de la CAB, iar procesul de reabilitare este aproape complet

Ion Balint, cunoscut în spațiul public drept Nuțu Cămătaru, se află mai aproape de ștergerea antecedentelor penale, după ce Curtea de Apel București a admis cererea sa de reabilitare judecătorească. Decizia vine la peste șase ani de la eliberarea din penitenciar, care a avut loc la 12 martie 2019, și poate deveni definitivă dacă nu va fi contestată în termenul legal de zece zile.

Hotărârea instanței reprezintă un moment juridic important pentru fostul lider interlop, condamnat anterior pentru infracțiuni cu violență comise alături de fratele său, Vasile Balint, cunoscut drept Sile Cămătaru.

Potrivit soluției pronunțate de Curtea de Apel București, instanța a decis admiterea cererii formulate de Ion Balint privind reabilitarea judecătorească pentru condamnarea primită în dosarul penal finalizat în 2017.

„Admite cererea de reabilitare formulată de condamnatul Balint Ion. (…) dispune reabilitarea judecătorească a condamnatului Balint Ion cu privire la condamnarea la pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 5 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.25/F din data de 12.02.2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I Penală în dosarul nr.5276/2/2023, definitivă prin decizia penală nr.424/A din data de 11.12.2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia Penală.”

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de zece zile de la comunicare.

Reabilitarea judecătorească este procedura prin care efectele condamnării penale sunt înlăturate, iar persoana condamnată poate beneficia de un cazier curat, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Conform legislației penale, persoanele condamnate la pedepse cuprinse între cinci și zece ani de închisoare pot solicita reabilitarea după o perioadă de minimum cinci ani de la executarea pedepsei.

Pentru acordarea acestui beneficiu, solicitantul trebuie să demonstreze că a avut o conduită fără abateri, că nu a comis alte infracțiuni și că a achitat integral cheltuielile judiciare și eventualele despăgubiri civile stabilite prin sentință.

Ion Balint a ieșit din penitenciar în martie 2019, după executarea pedepsei de cinci ani și cinci luni de închisoare.

Condamnarea lui Nuțu Cămătaru a fost pronunțată în urma unui dosar amplu instrumentat de DIICOT, care a vizat clanurile „Cămătarilor” și „Sportivilor”. Ancheta a fost una dintre cele mai mari operațiuni desfășurate împotriva crimei organizate din București.

În iulie 2013, procurorii au trimis în judecată 53 de persoane, în frunte cu Nuțu și Sile Cămătaru, acuzați de implicare în conflicte violente între grupări rivale.

Potrivit anchetatorilor, confruntările dintre cele două clanuri, desfășurate între 2008 și 2012, au implicat folosirea armelor de foc și au pus în pericol siguranța publică. Procurorii au descris acea perioadă drept un „război pentru supremație” între organizațiile criminale.

În urma procesului, Ion Balint a fost condamnat definitiv la cinci ani și cinci luni de închisoare, iar fratele său, Sile Cămătaru, la cinci ani și șase luni. Fiul acestuia, Mario Nuțu Balint, a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare.

Sile Cămătaru a fost eliberat condiționat în aprilie 2025.

Viața lui Nuțu Cămătaru a devenit subiect de interes public și după eliberarea sa din penitenciar. În 2021 a fost lansată cartea „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, scrisă de omul de afaceri Codin Maticiuc.

Volumul, rezultat al unei documentări de aproximativ cinci ani, a generat numeroase reacții în mediul online și a readus în atenție povestea fostului lider interlop.

Codin Maticiuc a explicat că proiectul editorial a fost criticat de persoane care nu citiseră cartea.

„Am avut foarte mult hate în online de la oamenii care declarau că nu au citit cartea și despre care spun că ar fi o mizerie. Nu vorbeau despre demers, că puteau să-mi conteste demersul, de genul ‘băi, nu ai voie să scrii despre infractori. Așa aș fi înțeles, dar au fost oameni care au contestat cartea ca și cum ar fi fost prost scrisă, chiar dacă nu au citit-o. Cică citiseră câteva fraze pe Internet. Au fost, într-adevăr, câteva propoziții pe care le-am lansat ca să creeze curiozitate publicului”, a declarat autorul.

Cartea prezintă inclusiv pasiunea lui Nuțu Cămătaru pentru animale exotice, multe dintre acestea fiind confiscate de autorități în urma intervențiilor instituțiilor statului.

Hotărârea Curții de Apel București reprezintă un pas procedural important, însă nu produce efecte definitive până la expirarea termenului de contestație.

Dacă decizia va rămâne definitivă, Ion Balint va beneficia de reabilitare judecătorească, ceea ce înseamnă înlăturarea consecințelor condamnării penale din punct de vedere juridic.