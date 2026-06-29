Eliminarea Coreei de Sud de la Cupa Mondială a provocat un val de nemulțumire în rândul suporterilor. Mai multe persoane au lansat amenințări cu moartea la adresa selecționerului Hong Myung-bo.

Naționala sud-coreeană și-a încheiat parcursul încă din faza grupelor, după înfrângerea cu 1-0 în fața Africii de Sud. Echipa nu a reușit să obțină calificarea nici de pe unul dintre locurile trei, iar rezultatul a declanșat reacții dure din partea suporterilor.

Criticile la adresa lui Hong Myung-bo au fost atât de intense încât, potrivit presei locale, antrenorului i s-ar fi interzis accesul în unele magazine. La scurt timp după eliminare, acesta și-a prezentat demisia din funcția de selecționer.

Situația a devenit și mai gravă după apariția unor amenințări cu moartea în mediul online. Potrivit postului Radio Seul, un utilizator a publicat pe 28 iunie un mesaj în care susținea că este cetățean american și că intenționează să îl ucidă pe tehnician la sosirea acestuia pe aeroportul Incheon.

În urma mesajului, poliția a instituit măsuri suplimentare de securitate în zona aeroportului și în alte locații considerate sensibile.

Hong Myung-bo a revenit la conducerea reprezentativei în iulie 2024, după ce mai ocupase această funcție în perioada 2013-2014.

Numirea sa a fost contestată încă de la început, existând acuzații privind lipsa de transparență în procesul de selecție al Federației Sud-Coreene de Fotbal. Revenirea lui Hong a venit după mandatul dificil al fostului selecționer Jürgen Klinsmann, perioadă marcată de rezultate sub așteptări și conflicte interne.

Hong Myung-bo, fost căpitan al naționalei Coreei de Sud, este considerat una dintre cele mai importante figuri din istoria fotbalului sud-coreean. La Cupa Mondială din 2002, găzduită de Coreea de Sud și Japonia, fundașul a fost recompensat cu Balonul de Bronz, distincție acordată celui de-al treilea cel mai bun jucător al turneului, contribuind la parcursul istoric al echipei până în semifinale.