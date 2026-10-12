România ar trebui să stabilească modul în care va folosi gazele naturale din Marea Neagră pentru a-și dezvolta economia și industria, în condițiile în care prețurile nu dau semne că vor scădea în perioada următoare. George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), a declarat luni, la Forumul Gazelor Naturale, că nu a văzut un plan concret prin care noua resursă să contribuie la creșterea competitivității economice.

Gazele din Marea Neagră ar urma să înceapă să fie extrase la începutul anului 2027. În opinia șefului ANRE, România trebuie să decidă dacă se limitează la încasarea veniturilor din taxe, redevențe și dividende sau dacă urmărește și dezvoltarea unor activități economice cu valoare adăugată.

George Niculescu a amintit că, în ultimii ani, una dintre preocupările recurente înaintea sezonului rece a fost asigurarea necesarului de gaze naturale. Ulterior, pe măsură ce schema de plafonare a prețurilor s-a apropiat de expirare, discuția s-a mutat și asupra costurilor pentru consumatori.

Președintele ANRE a explicat că prelungirea schemei de sprijin într-o altă formă și reglementarea prețului pentru producători la 110 lei au rezolvat problema pentru consumatorii casnici și producătorii de energie termică. În schimb, agenții economici au rămas expuși volatilității de pe piața gazelor naturale.

„Dacă ne uităm la preț, nu putem să nu observăm – și toți putem să facem lucrul acesta în mod transparent – valorile sunt crescute. Nu se vede niciun fel de scădere a prețului în perioada următoare și, atunci, problema pe care ar trebui să ne-o punem este ce facem cu gazul natural pe care începem să-l extragem din Marea Neagră, la începutul anului 2027”, a spus Niculescu.

Șeful ANRE consideră că autoritățile trebuie să analizeze dacă veniturile obținute de stat din dividende, redevențe și alte taxe sunt suficiente sau dacă gazele extrase din Marea Neagră ar trebui să contribuie și la dezvoltarea unor activități economice cu valoare adăugată.

Niculescu a atras atenția asupra situației agenților economici afectați de volatilitatea pieței și de creșterea prețurilor. El a ridicat problema capacității acestora de a cumpăra gaze direct de la producători sau prin intermediul piețelor, pentru a-și asigura aprovizionarea la un preț fix pe o perioadă mai lungă.

„Eu cred că ar trebui să previn din punct de vedere economic şi industrial această resursă şi să ne gândim cum poate fi dezvoltată economia României atâta timp cât avem această resursă disponibilă în câteva luni”, a susținut președintele ANRE.

George Niculescu a declarat că nu a identificat până acum un plan concret care să coreleze exploatarea gazelor din Marea Neagră cu dezvoltarea competitivității economice și industriale. Acesta a amintit că pregătirea unei astfel de strategii ar fi putut începe cu mai mulți ani în urmă, având în vedere durata procesului de exploatare a resursei.

„Până acum, n-am văzut vreun plan concret de corelare a creșterii competitivității economice industriale legată de resursa pe care urmează să o exploatăm. Și exploatarea acestei resurse știți bine că are o poveste complicată, decizii luate de mult timp, deci timp a fost pentru a pregăti această corelare”, a declarat Niculescu.

El a amintit și dezbaterile din 2021 privind achiziția unei companii cu sediul în străinătate și întrebările referitoare la modul în care România urma să folosească gazele.

„Iată că astăzi ajungem să îl extragem și încă nu știm ce vom face cu el”, a spus președintele ANRE, citat de Agerpres.

Niculescu a afirmat că exporturile de gaze naturale și contribuția României la securitatea energetică sunt importante, însă avantajul de a dispune de această resursă ar trebui valorificat și pentru dezvoltarea economiei și industriei naționale: „Evident că este bine să fim exportatori de securitate, este bine să exportăm gaze naturale, dar eu cred că trebuie să folosim acest avantaj pe care îl avem într-un mod în care trebuie să ne construim economia şi industria pe baze competitive”.