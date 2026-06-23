Ședință la PNL. Veștea, Thuma și Gorghiu, înlocuiți în organizațiile locale

Conducerea PNL s-a reunit luni seară în ședința Biroului Politic Național, unde sunt analizate schimbări importante în structura formațiunii. Pe agenda discuțiilor se află dizolvarea unor conduceri județene, desemnarea unor noi lideri interimari și posibile măsuri disciplinare împotriva liberalilor care l-au susținut pe Adrian Veștea pentru funcția de premier desemnat. Deciziile sunt discutate în contextul tensiunilor apărute în partid după eșecul încercării de formare a Guvernului Veștea.

Potrivit surselor politice, în cadrul ședinței au fost dizolvate conducerile mai multor organizații PNL. Printre filialele vizate se numără Călărași, Ialomița, Gorj, Galați, Argeș, Brașov, Giurgiu și Ilfov.

În locul actualilor lideri au fost desemnați noi președinți interimari. La Brașov, Adrian Veștea a fost înlocuit de George Scripcaru. În Ilfov, funcția ocupată până acum de Hubert Thuma va fi preluată de Marian Petrache. La Argeș, conducerea organizației va fi asigurată de Mihai Coteț, după Alina Gorghiu.

Sursele citate arată că acestea sunt doar câteva dintre schimbările decise în cadrul reuniunii conducerii liberale.

Încă de la începutul ședinței, surse din partid au afirmat că liberalii discută schimbarea conducerii în 12 organizații județene. O parte dintre noii lideri urmau să fie stabiliți chiar în cursul serii.

Potrivit acelorași surse, Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Lucian Bode nu au participat la reuniune.

Congresul partidului a mandatat Biroul Politic Național să declanșeze procedurile de excludere pentru cei considerați responsabili de susținerea proiectului politic reprezentat de Guvernul Veștea, iar această măsură era așteptată să fie discutată în ședința de luni.

La sosirea la ședință, Sebastian Burduja a fost întrebat de jurnaliști dacă PNL va începe încă din această seară procedurile de excludere.

„Suntem obligați să o facem, pentru că sunt decizii luate și ele trebuie puse în aplicare. Asta înseamnă consecvență și credibilitate”, a răspuns liderul PNL București, potrivit Hotnews.

Și Mircea Fechet a avut o poziție fermă la intrarea în ședință: „Părerea mea este că ar trebui dați afară toți trădătorii din partid”, a declarat acesta.

Potrivit surselor HotNews, în timpul discuțiilor unul dintre liderii liberali a cerut excluderea lui Rareș Bogdan și Lucian Bode, descriind demersul drept „curățarea de gunoaie”.

În centrul discuțiilor se află Adrian Veștea și alți 19 membri ai partidului care l-au susținut în poziția de premier desemnat fără consultarea conducerii PNL, potrivit surselor politice citate de HotNews.

Lista cuprinde:

Cătălin Predoiu – senator;

Monica Anisie – senator și propunere în Guvernul Veștea;

Sorin Cîmpeanu – senator și propunere în Guvernul Veștea;

Nicoleta Pauliuc – senator;

Mihai Veștea – senator;

Andrei Baciu – deputat;

Lucian Bode – deputat;

Alina Gorghiu – deputat;

Ion Iordache – deputat;

Aneta Matei – deputat;

Eduard Mititelu – deputat și propunere în Cabinetul Veștea;

Ciprian Pandea – deputat;

Răzvan Prișcă – primul liberal care și-a anunțat sprijinul pentru Adrian Veștea;

Sebastian Rusu – deputat;

Ionuț Stroe – deputat;

Adrian Veștea – președintele Consiliului Județean Brașov;

Rareș Bogdan – europarlamentar;

Hubert Thuma – președintele Consiliului Județean Ilfov;

Toma Petcu – președintele Consiliului Județean Giurgiu;

George Scarlat – deputat.

Potrivit informațiilor apărute în timpul ședinței, lista conținea inițial 18 nume, însă ulterior au fost adăugați Toma Petcu și George Scarlat.

Eventuala excludere a tuturor parlamentarilor aflați pe listă ar putea afecta semnificativ reprezentarea PNL în Parlament.

Dintre cei vizați, 17 sunt deputați sau senatori, iar plecarea lor ar reduce considerabil forța grupurilor parlamentare liberale.

Totuși, surse din partid susțin că excluderea tuturor celor aflați pe listă este puțin probabilă. Un lider liberal a afirmat că fiecare situație va fi analizată separat și că deciziile vor fi luate individual. Există însă și lideri care susțin că toți cei care au votat pentru Guvernul Veștea ar trebui excluși din partid.

În paralel, Hubert Thuma a transmis într-o postare publică faptul că a fost dat afară din PNL, în timp ce conducerea partidului continuă discuțiile privind reorganizarea internă și măsurile care urmează să fie adoptate împotriva liberalilor considerați responsabili pentru susținerea proiectului guvernamental respins în Parlament.