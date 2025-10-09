Ședință de Guvern. Reguli noi pentru funcțiile publice, măsuri pentru iarnă și investiții în infrastructură

Guvernul urmează să aprobe, în ședința de joi, un proiect de lege care modifică Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, dar și Legea nr. 144/2007 privind Agenția Națională de Integritate (ANI). „Proiectul de lege introduce un cadru juridic unitar și detaliat privind restricțiile pre și postangajare pentru persoanele care urmează să dețină, dețin sau au deținut funcții sau demnități publice, în scopul consolidării integrității”, se arată în expunerea de motive.

Printre noutăți se numără instituirea unei perioade de reflecție de 12 luni, timp în care o persoană care urmează să ocupe o funcție publică nu poate exercita atribuții de control, supraveghere sau contractare la o companie privată unde a lucrat în anul anterior.

Cei care urmează să fie numiți sau aleși într-o funcție vor trebui să declare toate angajările din ultimele 12 luni, remunerate sau nu, într-o declarație pe propria răspundere, depusă în cel mult 15 zile de la data numirii sau începerii activității.

Legea introduce și restricții postangajare, vizând obligația menținerii confidențialității asupra faptelor, informațiilor sau documentelor aflate la dispoziția demnitarilor și funcționarilor publici în timpul exercitării funcției.

O altă noutate importantă este extinderea sferei de aplicare. Nu doar demnitarii și funcționarii publici de rang înalt intră sub incidența legii, ci și personalul contractual din instituțiile publice, persoanele implicate în achiziții publice, audit, concesiuni, reglementare, acreditare, autorizare sau control.

Tot în ședința de joi, Guvernul urmează să aprobe un proiect de lege pentru modificarea articolului 438 alineatul (1) punctul 8 din Codul de procedură penală. Schimbarea vizează completarea situațiilor în care instanța nu a dispus încetarea procesului penal, pentru a corecta o lacună de procedură și a clarifica aplicarea corectă a legii.

Pe ordinea de zi se află și o ordonanță de urgență privind măsuri fiscal-bugetare, prin care autoritățile locale vor putea garanta împrumuturi pentru producătorii de energie termică aflați în subordinea lor. Măsura va permite achiziția de gaze naturale necesare funcționării sistemului centralizat de încălzire în sezonul rece 2025–2026.

Guvernul va analiza și Strategia Națională a Hidrogenului 2025–2030, cu perspectivă până în 2050, împreună cu Planul de Acțiune pentru implementare. Documentul vizează dezvoltarea producției de hidrogen regenerabil, aliniată la obiectivele europene de neutralitate climatică.

Pe lista investițiilor aprobate figurează și modernizarea liniei de cale ferată București Nord–Craiova, Subsecțiunea 1: București Nord–Roșiori Nord, un proiect de utilitate publică națională.

Executivul va aproba alocarea sumei de 168,5 milioane de lei – echivalentul a 2% din impozitul pe venit încasat în perioada iunie–august 2025 – pentru finanțarea teatrelor, operelor și filarmonicilor din subordinea autorităților locale.

Pe ordinea de zi se află și un proiect privind cerințele minime de formare pentru programele de studii universitare de Medicină, Farmacie, Arhitectură, Asistență medicală, Moașe și Medicină veterinară.

Guvernul va aproba, prin memorandum, negocierea și semnarea unui Acord între Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Apărării din Republica Azerbaidjan, privind cooperarea în domeniul apărării.