CCR a declarat neconstituţională o sintagmă din legea funcţionarului public

Curtea Constituţională a României (CCR) a decis, în unanimitate de voturi, în cursul zilei de marţi, că o sintagmă din legea funcţionarului public, care reglementează participarea la concursurile de promovare în grad, este neconstituţională, potrivit comunicatului de presă emis de instituție.

Judecătorii Curții Constituționale au admis, în unanimitate, excepția de neconstituționalitate și au stabilit că termenul „calendaristici” din art.65 alin.(2) lit.c) din Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr.156/2018, este neconstituțional, potrivit unui comunicat al CCR.

„Prevederile legale criticate încalcă principiul egalităţii în drepturi, determinând discriminarea funcţionarului public care a efectuat concediul de creştere a copilului, prin îngrădirea dreptului său de a participa la concursul de promovare în grad, în condiţiile în care, în această perioadă, lipsesc evaluările performanţelor profesionale individuale pe ultimii doi ani calendaristici”, se arată în comunicat.

Potrivit CCR, art.65 alin.(2) lit.c) din Legea 188/1999, înainte de modificarea adusă prin art.I pct.14 din Legea 156/2018, condiționa clar participarea funcționarului public la concursul sau examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior de obținerea calificativului „bine” la evaluarea anuală a performanțelor profesionale din ultimii doi ani calendaristici.

Curtea a decis că folosirea termenului „calendaristici” în sintagma „ultimii 2 ani calendaristici” limitează drepturile funcționarilor publici care și-au suspendat raportul de serviciu pentru concediul de creștere a copilului.

În acest context, aceștia nu pot fi evaluați pentru performanțele profesionale și nu pot participa la concursuri sau examene de promovare în grad profesional.

„Curtea a constatat că, prin utilizarea termenului legal «calendaristici» din cuprinsul sintagmei «ultimii 2 ani calendaristici», prevederile legale criticate îl privează pe funcţionarul public al cărui raport de serviciu a fost suspendat în perioada care a efectuat concediul pentru îngrijirea copilului în ultimii doi ani calendaristici de dreptul de a i se evalua performanţele profesionale şi, subsecvent, de dreptul de a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional”, se mai arată în comunicat.

Potrivit Curții, decizia este definitivă și general obligatorie.