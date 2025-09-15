Decizie controversată la CEDO. Drepturile religioase nu sunt garantate

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis să declare inadmisibilă plângerea împotriva restricțiilor de credință introduse în Slovacia în perioada pandemiei de COVID-19.

Decizia, anunțată săptămâna trecută, vine după ce reclamantul, fost diplomat și special pentru libertatea religioasă, solicitase instanței să analizeze legalitatea interdicțiilor totale asupra slujbelor publice.

CEDO a motivat decizia prin faptul că reclamantul nu ar fi putut fi considerat o „victimă” direct al restricțiilor conform articolului 34 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Această decizie a stârnit reacții critice în rândul experților în drepturile omului și al liderilor religioși din Europa.

În 2020 și 2021, guvernul slovac a impus interdicții stricte asupra participării la slujbele religioase, permițând doar botezuri și nunți limitate la șase persoane.

Criticii acestor măsuri susțin că ele nu aveau o bază legală solidă și nu respectau criteriile fundamentale ale restricțiilor drepturilor: legalitate, legitimitate și necesitate.

Reclamantul a subliniat că aceste restricții au afectat direct drepturile sale ca cetățean, participant activ la viața publică și credincios.

De asemenea, acesta a arătat că dreptul la închinare în comunitate nu este doar un privilegiu religios, ci un indicator al respectării generale a libertăților fundamentale, inclusiv libertatea de expresie, de adunare și de conștiință.

Fostul special envoy pentru libertatea religioasă a declarat că decizia CEDO evită să clarifice dacă guvernul slovac a depășit limitele legale în timpul crizei sanitare.

Experții în drepturile omului avertizează că aceasta ar putea lăsa un precedent ambigu în ceea ce privește limitarea drepturilor religioase în situații de urgență.

În alte țări europene, instanțele au subliniat că închinarea digitală nu poate înlocui complet practicarea religiei în mod comunitar, protejată de articolul 9 al Convenției Europene.

Reclamantul a reiterat că protecția drepturilor fundamentale trebuie să fie prioritară, mai ales în perioade de criză.

Deși plângerea a fost respinsă, întrebările legate de echilibrul între sănătatea publică și libertățile fundamentale rămân nerezolvate.

Criticii susțin că decizia CEDO subliniază nevoia unei supravegheri constante a puterii statului și a aplicării criteriilor stricte pentru restricționarea drepturilor.

Reclamantul a încurajat cetățenii și organizațiile să continue să apere libertățile fundamentale prin mijloace legale și civice, subliniind că următoarele crize nu trebuie să fie motivate de panică, ci de principii clare.

Experții consideră că această decizie va stimula dezbateri juridice și morale în Europa privind modul în care statele gestionează situațiile de urgență fără a compromite libertățile fundamentale.