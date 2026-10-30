Ina Garten, cunoscută pentru emisiunile sale culinare și cărțile de rețete, folosește brânza ricotta pentru a obține ouă jumări cu o textură fină, asemănătoare cremei de ou. Bucătăreasa americană a prezentat această tehnică într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal, relatat de Fox News pe 24 octombrie 2026.

Metoda se bazează pe două elemente:gătirea ouălor la foc foarte mic și încorporarea ricottei în timpul preparării. Rețeta, adaptată din volumul său „Simply Ina”, este concepută pentru patru porții și folosește ingrediente obișnuite, disponibile în majoritatea supermarketurilor.

Spre deosebire de rețetele clasice, care se bazează în principal pe ouă, unt și, uneori, lapte sau smântână, varianta propusă de Ina Garten include ricotta, o brânză italiană cu textură moale și gust delicat.

„Modul în care gătești ouăle face, de asemenea, o diferență foarte mare”, a explicat Garten, potrivit declarațiilor publicate de Fox News. Ea recomandă prepararea la temperatură foarte scăzută și adăugarea ricottei pentru a obține cremozitate și o textură ușor granulată.

Bucătăreasa descrie rezultatul ca fiind mai apropiat de o cremă fină decât de ouăle jumări obișnuite. Ricotta se încorporează în timpul gătirii, iar în preparat pot rămâne mici bucăți de brânză, care contribuie la textura finală.

Rețeta adaptată din cartea „Simply Ina” este destinată unui mic dejun consistent și nu necesită tehnici culinare complicate. Ingredientele principale sunt ouăle, laptele, untul, uleiul de măsline și ricotta. Pentru asezonare se folosesc sare și piper.

Primul pas este baterea ouălor împreună cu laptele, sarea și piperul. Separat, untul și uleiul de măsline se încălzesc într-o tigaie, la foc mediu spre mic.

Amestecul de ouă se toarnă în tigaie și se lasă pentru scurt timp, până când începe să se închege la margini. Din acel moment, ouăle trebuie amestecate continuu, la temperatură moderată, până când capătă o consistență moale și cremoasă. Ricotta se încorporează în timpul gătirii, fără a grăbi procesul.

Controlul temperaturii este esențial pentru a evita uscarea ouălor. Gătirea lentă permite coagularea treptată a proteinelor și ajută la păstrarea unei texturi delicate.

Pentru servire, Ina Garten recomandă pâine prăjită unsă cu unt, arpagic proaspăt, parmezan și fulgi de ardei iute. Verdețurile pot fi adaptate în funcție de ingredientele disponibile.

Și alți bucătari cunoscuți acordă o atenție deosebită temperaturii și ingredientelor adăugate în timpul preparării ouălor jumări. Gordon Ramsay, de exemplu, folosește crème fraîche, un produs lactat fermentat, cu un conținut ridicat de grăsime.

Diferența constă în momentul adăugării ingredientului. Ramsay încorporează crème fraîche rece la finalul gătirii, pentru a reduce efectul căldurii reziduale și pentru a adăuga cremozitate. Garten folosește ricotta în timpul preparării, urmărind o textură fină, dar cu mici particule de brânză vizibile.

Cele două abordări au în comun gătirea atentă și evitarea temperaturilor prea ridicate. În cazul ouălor jumări, menținerea unei temperaturi moderate și oprirea gătirii înainte ca preparatul să devină uscat sunt importante pentru obținerea unui rezultat moale.

În interviul acordat The Wall Street Journal, Garten a vorbit și despre soluții simple pentru mesele pregătite în grabă sau pentru momentele în care primește musafiri.

Pentru aperitive, ea recomandă un sos rapid pe bază de brânză cu mucegai albastru și maioneză, servit alături de legume crude. Printre gustările pe care le consideră practice se numără chipsurile de cartofi, măslinele, salamul și feliile de castravete.

În privința deserturilor, bucătăreasa sugerează o variantă care reduce timpul petrecut în bucătărie: cumpărarea unui cheesecake de la o cofetărie de calitate și prepararea unui sos rapid de zmeură pentru servire.

Aceste recomandări se înscriu în abordarea prezentată în volumul „Simply Ina”, publicat în octombrie 2026, care pune accent pe rețete accesibile și pe simplificarea pregătirii meselor.