Breșă de securitate majoră. Detalii despre infrastructura nucleară rusă, dezvăluite

Revista germană Der Spiegel și publicația daneză Danwatch au dezvăluit, miercuri, sute de planuri detaliate ale unor infrastructuri nucleare terestre. Planurile vizau un complex militar situat în apropierea orașului Iasnî, în sudul regiunii Ural, unde Rusia desfășoară un amplu proiect de modernizare a arsenalului său nuclear strategic, conform Le Figaro.

Complexul militar reprezintă una dintre cele 11 instalații din care Moscova poate lansa rachete cu rază lungă de acțiune, ce pot fi dotate cu focoase nucleare.

Documentul ilustrează, prin intermediul unor fotografii aeriene, eforturile de modernizare și securizare a instalațiilor realizate în ultimele decenii.

Toate clădirile vechi au fost demolate, iar instalația este înconjurată de trei rânduri de împrejmuiri electrice, un sistem de apărare antiaeriană și o rețea complexă de pasaje subterane. În zonă se află peste 30 de „silozuri” de rachete, care sunt baze subterane de lansare, capabile să atingă ținte în Europa Centrală în mai puțin de zece minute.

Russia is carrying out a large-scale modernization of silos that are capable of launching nuclear missiles, Danwatch and Der Spiegel reported.

◾️ Satellite images, analyzed by the journalists, show that Russia has modernized a large number of silos and two bases, equipped with… pic.twitter.com/qsSXBLWg1i

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 28, 2025