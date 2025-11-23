Monden

Secrete de la filmările Harry Potter. Radcliffe era beat mereu

Comentează știrea
Secrete de la filmările Harry Potter. Radcliffe era beat mereuHarry Potter/ Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Daniel Radcliffe, actorul care a devenit faimos în întreaga lume datorită rolului lui Harry Potter, a povestit despre momentele dificile prin care a trecut în timpul filmărilor pentru celebra franciză. El a recunoscut că a avut o perioadă în care obișnuia să bea zilnic, chiar și înainte de a ajunge pe platourile de filmare.

Daniel Radcliffe a avut probleme mari cu alcoolul

„Am o personalitate care este foarte sensibilă la dependențe. Persoanele ca mine sunt foarte pricepute în a-și ascunde viciile. A fost o perioadă proastă. Nu vreau să intru în detalii, dar a existat o perioadă în viața mea când beam mult zilnic, adică în fiecare noapte”, a spus actorul.

În ciuda consumului de alcool, Radcliffe a subliniat că niciodată nu a băut pe platoul de filmare. El a spus că în multe secvențe din Harry Potter era beat, dar că s-a descurcat destul de bine.

Radcliffe

Radcliffe. Sursa foto Captură video

Era beat în multe secvențe din Harry Potter

„Pot să spun cu sinceritate că nu am băut niciodată pe platourile de la ’Harry Potter’. Mă duceam la muncă încă beat, dar nu am băut niciodată la muncă. Pot să vă arăt scene în care eram pur și simplu dus”, a adăugat actorul, cu un amestec de umor și sinceritate.

Firmele de curățenie dau lovitura înainte de Sărbători. Cât trebuie să plătești pentru a avea casa curată
Firmele de curățenie dau lovitura înainte de Sărbători. Cât trebuie să plătești pentru a avea casa curată
Chinuiți, umiliți și abuzați. Cum i-au tratat palestinienii pe israelienii luați ostatici de teroriștii Hamas. Dezvăluiri revoltătoare
Chinuiți, umiliți și abuzați. Cum i-au tratat palestinienii pe israelienii luați ostatici de teroriștii Hamas. Dezvăluiri revoltătoare

Radcliffe a povestit și despre modul în care își găsește echilibrul în viața personală. Iubita sa, care lucrează ca asistent de producție, a fost descrisă de actor ca un sprijin constant. „Am momente de nesiguranță. Mulți actori se îndoiesc de puterile lor. Eu trăiesc cu sentimentul acesta tot timpul și asta mă face să funcționez cel mai bine”, a mărturisit actorul.

Harry Potter.

Harry Potter. Sursa: arhiva EVZ

Cum a ajuns Daniel Radcliffe să fie Harry Potter

Calea lui Radcliffe spre rolul care avea să-l transforme într-o vedetă globală a început aproape accidental. La vârsta de 10 ani, Daniel a fost remarcat de un casting director care căuta un copil pentru ecranizarea cărților lui J.K. Rowling.

După mai multe audiții, talentul și naturalețea sa au impresionat echipa de producție. La 11 ani, Radcliffe a primit rolul lui Harry Potter, devenind treptat chipul principal al unei francize care avea să devină un fenomen internațional și să marcheze o întreagă generație de spectatori.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:49 - Agenția Națională de Transplant, premiată pentru contribuția remarcabilă în activitatea de donare și transplant de or...
11:43 - Apple anunță oferte speciale de sărbători pentru clienții fideli
11:34 - Conglomeratul IHC din Abu Dhabi, interesat de activele externe ale Lukoil
11:24 - Zăpadă, suspans și dragoste. Filme de iarnă, mai puțin cunoscute, care te vor captiva
11:11 - Firmele de curățenie dau lovitura înainte de Sărbători. Cât trebuie să plătești pentru a avea casa curată
11:06 - Platforma Medijobs.ro, premiată pentru rolul în modernizarea proceselor de recrutare în domeniul medical

HAI România!

Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”

Proiecte speciale