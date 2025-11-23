Secrete de la filmările Harry Potter. Radcliffe era beat mereu

Daniel Radcliffe, actorul care a devenit faimos în întreaga lume datorită rolului lui Harry Potter, a povestit despre momentele dificile prin care a trecut în timpul filmărilor pentru celebra franciză. El a recunoscut că a avut o perioadă în care obișnuia să bea zilnic, chiar și înainte de a ajunge pe platourile de filmare.

„Am o personalitate care este foarte sensibilă la dependențe. Persoanele ca mine sunt foarte pricepute în a-și ascunde viciile. A fost o perioadă proastă. Nu vreau să intru în detalii, dar a existat o perioadă în viața mea când beam mult zilnic, adică în fiecare noapte”, a spus actorul.

În ciuda consumului de alcool, Radcliffe a subliniat că niciodată nu a băut pe platoul de filmare. El a spus că în multe secvențe din Harry Potter era beat, dar că s-a descurcat destul de bine.

Radcliffe a povestit și despre modul în care își găsește echilibrul în viața personală. Iubita sa, care lucrează ca asistent de producție, a fost descrisă de actor ca un sprijin constant. „Am momente de nesiguranță. Mulți actori se îndoiesc de puterile lor. Eu trăiesc cu sentimentul acesta tot timpul și asta mă face să funcționez cel mai bine”, a mărturisit actorul.

Calea lui Radcliffe spre rolul care avea să-l transforme într-o vedetă globală a început aproape accidental. La vârsta de 10 ani, Daniel a fost remarcat de un casting director care căuta un copil pentru ecranizarea cărților lui J.K. Rowling.

După mai multe audiții, talentul și naturalețea sa au impresionat echipa de producție. La 11 ani, Radcliffe a primit rolul lui Harry Potter, devenind treptat chipul principal al unei francize care avea să devină un fenomen internațional și să marcheze o întreagă generație de spectatori.