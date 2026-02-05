Secretatul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, recunoaște în Congres că a greșit privind tarifele

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat în fața Comisiei pentru Servicii Financiare din Camera Reprezentanților că a greșit atunci când, în ianuarie 2024, el și firma sa de investiții Key Square au transmis investitorilor că tarifele vamale sunt inflaționiste, potrivit Reuters.

Declarațiile au fost făcute înainte ca Donald Trump să câștige un al doilea mandat prezidențial.

„Dacă am greșit, vreau să corectez acest lucru. Și am fost, de asemenea, greșit când am spus că tarifele ar putea fi inflaționiste”, a declarat Bessent în fața legislatorilor, răspunzând întrebărilor legate de documentul transmis anterior investitorilor.

În timpul audierii, Bessent a susținut că economia americană continuă să crească, iar inflația este în scădere, în pofida seriei de tarife impuse de administrația Trump după revenirea la Casa Albă, în ianuarie 2025.

Oficialul a folosit o formulare metaforică pentru a-și susține argumentul: „Inflația cauzată de tarife a fost ca un câine care nu a lătrat”.

Datele economice publicate recent în Statele Unite arată însă o creștere peste așteptări a Indicelui Prețurilor Producătorilor în luna decembrie, ceea ce sugerează posibile presiuni inflaționiste în lunile următoare.

Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a declarat săptămâna trecută că transferul costurilor tarifare în prețurile bunurilor contribuie la menținerea inflației la niveluri ridicate.

Audierile, care aveau ca temă oficială raportul anual al Consiliului de Supraveghere a Stabilității Financiare din cadrul Trezoreriei, au fost folosite de congresmenii democrați pentru a-l chestiona intens pe Bessent în legătură cu politica tarifară.

Reprezentanta democrată Maxine Waters a făcut referire directă la scrisoarea transmisă investitorilor de Key Square, solicitând un răspuns clar dacă tarifele generează sau nu inflație.

Bessent a invocat date ale Rezervei Federale din San Francisco, susținând că acestea arată că tarifele nu provoacă inflație. Waters a contraargumentat, afirmând că prețurile la cafea și banane au crescut după introducerea tarifelor asupra țărilor producătoare, iar taxele pe oțel, lemn și electrocasnice au majorat costurile pentru constructorii de locuințe.

Pe lângă tema tarifelor, Bessent a fost întrebat dacă susține independența Rezervei Federale și dacă președintele SUA ar avea dreptul constituțional de a revoca din funcție conducerea băncii centrale.

Oficialul a precizat că consideră banca centrală o instituție independentă, dar a adăugat că în interiorul administrației există opinii diferite privind teoria „executivului unitar”.

Potrivit lui Bessent, problema este una juridică și va fi tranșată de Curtea Supremă a SUA, care a audiat recent argumente într-un caz legat de tentativa președintelui Trump de a demite un guvernator al Rezervei Federale. O decizie este așteptată până la finalul lunii iunie.