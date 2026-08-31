Seceta prelungită și valurile succesive de căldură au redus drastic sursele naturale de nectar și polen din Ungaria, iar apicultorii avertizează că până la 80% din populația de albine a țării ar putea fi afectată, potrivit EuroNews.

Organizația Națională a Apicultorilor din Ungaria (OMME) a transmis o scrisoare autorităților responsabile de agricultură, cerând măsuri pentru apicultorii care riscă să piardă colonii din cauza condițiilor meteorologice extreme.

Problema este considerată importantă nu doar pentru sectorul apicol. Albinele au un rol esențial în polenizarea culturilor agricole, iar diminuarea populațiilor poate avea efecte asupra producției agricole și, implicit, asupra aprovizionării cu alimente, relatează Euronews.

Potrivit OMME, de câteva săptămâni, aproximativ 80% dintre albinele din Ungaria au acces redus sau chiar inexistent la surse naturale de polen.

Seceta a agravat situația inclusiv în zonele care, în mod obișnuit, oferă hrană albinelor la sfârșitul verii. Zonele umede și malurile râurilor, unde vegetația poate rezista mai bine în perioadele secetoase, s-au uscat în mare parte în acest an.

Apicultorii avertizează că lipsa hranei naturale ar putea avea consecințe care se vor resimți și după încheierea sezonului cald. Pierderile de colonii ar putea deveni vizibile până în primăvara anului 2027.

Polenul reprezintă una dintre principalele surse de nutrienți pentru coloniile de albine. Acesta este necesar în special pentru dezvoltarea albinelor tinere și pentru creșterea normală a puietului.

Atunci când resursele de polen și nectar devin insuficiente, coloniile pot slăbi, iar capacitatea lor de a trece peste iarnă este redusă. Lipsa hranei poate afecta și producția de miere.

Seceta obligă, în același timp, albinele să zboare pe distanțe mai mari pentru a găsi hrană și apă. Acest efort suplimentar presupune un consum mai mare de energie într-o perioadă în care resursele disponibile sunt deja limitate.

În scrisoarea transmisă autorităților, OMME a atras atenția asupra situației apicultorilor care ar putea pierde un număr important de colonii din cauze independente de activitatea lor.

În mod normal, apicultorii trebuie să respecte anumite obligații privind numărul de colonii pe care le mențin. Organizația solicită însă ca eventualele pierderi provocate de condițiile meteorologice extreme să fie luate în calcul și să nu conducă automat la sancțiuni.

Apicultorii cer autorităților să țină cont de caracterul excepțional al secetei și de lipsa fără precedent a surselor naturale de hrană pentru albine.

Consecințele secetei și ale temperaturilor ridicate nu se vor opri odată cu sfârșitul verii. Cantitatea de hrană disponibilă în această perioadă poate influența direct capacitatea coloniilor de a supraviețui iernii.

De asemenea, starea albinelor la începutul sezonului rece poate avea un impact asupra dezvoltării lor în primăvara următoare și asupra producției de miere din 2027.

Criza din Ungaria evidențiază astfel efectele directe pe care perioadele prelungite de secetă și căldură extremă le pot avea asupra apiculturii și asupra procesului de polenizare, esențial pentru numeroase culturi agricole.