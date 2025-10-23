Social

Se va implementa plata electronică pe Podul Giurgiu – Ruse. Se reduc timpii de așteptare

Se va implementa plata electronică pe Podul Giurgiu – Ruse. Se reduc timpii de așteptarePodul Giurgiu-Ruse. Sursă foto: Facebook
Un pas important spre digitalizarea plății taxei de trecere la podul Giurgiu – Ruse a fost anunțat joi de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, care a comunicat că licitația pentru implementarea sistemului electronic a fost finalizată. „Etapă importantă pentru plata electronică la traversarea podului Giurgiu -Ruse! Am desemnat astăzi câştigătorul pentru Sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere a pe sensul dinspre România a podului Giurgiu – Ruse”, a transmis Cristian Pistol într-o postare pe Facebook.

Ce valoare are proiectul

Valoarea contractului pentru acest proiect se ridică la aproape 850.000 de lei, fiind prevăzută amenajarea a două artere speciale destinate tranzitului rapid, dotate cu bariere de mare viteză pentru reducerea timpilor de așteptare în Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu.

După semnarea contractului, compania câștigătoare, ALTIMATE S.A, va beneficia de un buget de 844.500 lei (fără TVA) și de un termen de șase luni pentru implementarea noului sistem. Finanțarea este asigurată din veniturile proprii ale CNAIR.

Cum va funcționa sistemul de plată pe Podul Giurgiu – Ruse

Conform planului, pe malul românesc al Dunării vor fi instalate două artere dedicate, echipate cu bariere de mare viteză, care vor permite accesul automat al vehiculelor prin verificarea în timp real a plății efectuate online înainte de traversare.

„Dorim astfel să limităm intervenţia factorului uman în procesul de încasare a tarifelor de trecere pentru autoturisme si redistribuirea personalului în punctele de control specific vehiculelor de transport marfă. Prin acest proiect estimăm că vor fi diminuaţi timpii de asteptare din PTF Giurgiu şi va creşte gradul de siguranţă a circulaţiei vehiculelor prin acest Punct de Trecere a Frontierei (PTF)”, a precizat Pistol.

Semnarea contractului este programată să aibă loc în termen de 10 zile, cu condiția să nu fie depuse contestații.

Podul Giurgiu-Ruse

Podul Giurgiu-Ruse. Sursă foto: Facebook

Podul Giurgiu – Ruse va fi închis pe 4 noiembrie

Guvernatorul interimar al regiunii Ruse, Georgi Georgiev, a informat că Podul de peste Dunăre, care conectează Bulgaria și România între Ruse și Giurgiu, va fi închis complet pentru lucrări de betonare și stabilizare a panourilor portante. Restricțiile vor intra în vigoare pe 4 noiembrie 2025 și vor afecta atât autoturismele, cât și camioanele grele.

Autoturismele nu vor avea acces pe pod între orele 09:00 și 21:00 pe 4 noiembrie, în timp ce camioanele grele vor fi restricționate pe o perioadă extinsă, între 09:00 pe 4 noiembrie și 21:00 pe 5 noiembrie, în ambele direcții. Autoritățile din Bulgaria au explicat că această măsură este necesară pentru prevenirea vibrațiilor care ar putea afecta procesul de reconstrucție a podului.

Prefectul județului Giurgiu, Ion Ghimpețeanu, i-a sfătuit pe șoferi să își planifice din timp traseele și să aleagă rute alternative pentru a evita blocajele. Autoritățile bulgare au amintit că abonamentele de rută pot fi achiziționate cu până la 7 zile înainte de călătorie, fie prin site-ul Administrației Naționale de Taxare, fie prin rețeaua de parteneri autorizați.

 

 

