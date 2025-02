Se interzic dau nu pisicile în Scoția. Ce spune acum premierul

Scoția nu intezice pisicile. Premierul scoţian John Swinney a spus că Guvernul nu vrea să interzică pisicile. Declarația acestuia a venit după ce un grup de experţi a recomandat într-un raport, în weekend, închiderea pisicilor în casă şi scoaterea lor în lesă, cu scopul protejării faunei sălbatice.

„Daţi-mi voie să clarific lucrurile: Guvernul nu va interzice pisicile şi nici nu va impune restricţii”, a declarat luni presei britanice premierul scoţian, încercând să potolească temeri ale proprietarilor acestor animale de companie.

În weekend, Comisia scoţiană însărcinată cu starea de bine a animalelor (SAWC), un organism independent care consiliază Guvernul local, a preconizat într-un raport crearea unor ”zone de izolare a pisicilor”, acolo unde fauna sălbatică este ”vulnerabilă”.

Comisia recomandă ca pisicile să trăiască doar înăuntrul caselor şi să fie scoase în lesă de către stăpânii lor pentru a nu vâna rozătoarele și păsările. SAWC recomandă și ca noile proiecte imobiliare din apropierea unor ”zone sensibile de conservare” să conţină o clauză care să interzică deţinerea pisicilor.

„Aceste mamifere domestice pot avea un impact semnificativ asupra populaţiilor animalelor sălbatice, atât prin prădare, cât şi prin competiţia cu pisicile sălbatice (scoţiene, o specie endemică amenin ţară) asupra resurselor”, a spus comisia.

😻 SCOTTISH WILDCAT KITTEN BORN 😻

They are Britain's RAREST mammal and only 100 remain in the wild. That's why this little kitten is so incredibly special... pic.twitter.com/NXxO2oDcsl

— Chester Zoo (@chesterzoo) December 7, 2018