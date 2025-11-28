Se apropie termenul limită. Ultima zi pentru depunerea cererilor de compensații la căldură

Republica Moldova. Moldovenii au la dispoziție doar câteva ore pentru a se înscrie și a beneficia de compensațiile la căldură în sezonul rece 2025–2026. Vineri, 28 noiembrie, este ultima zi în care cererile pot fi depuse, iar solicitările transmise după această dată vor fi luate în calcul abia în luna următoare, ceea ce înseamnă pierderea sprijinului pentru prima lună a sezonului.

Până în prezent, pe platforma guvernamentală compensatii.gov.md au fost depuse peste 450.000 de cereri. Autoritățile estimează că numărul acestora va continua să crească pe parcursul ultimei zile, pe fondul termenului limită, în condițiile în care mii de familii încă nu și-au depus solicitările.

Pentru sezonul rece curent, compensațiile acordate de stat vor fi mai reduse decât în anul precedent. Suma maximă se diminuează de la 1.400 la 1.000 de lei, iar cea minimă va fi de 500 de lei. Mecanismul de plafonare a fost discutat în cadrul ședinței Cancelariei de Stat din 20 noiembrie, fiind corelat cu creșterea veniturilor populației.

Președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, a explicat necesitatea ajustării plafoanelor:

„Decizia privind modul în care se alocă aceste compensații, plafonul de sus, plafonul de jos se stabilește prin hotărâre de Guvern. Noi, în momentul în care se stabilesc aceste plafoane, ne uităm cum a fost anul trecut, am văzut cum s-a întâmplat. Au fost foarte puțini oameni care au primit plafonul maxim. Mai mult decât atât, am avut totuși o creștere a veniturilor. Salariul minim cu peste 10 la sută, salariul mediu, cu vreo 12%, s-a majorat pensia medie, s-a majorat cu 10% în aprilie. Am avut și o majorare de venituri reală a cetățenilor”, a precizat el.

Pe 27 noiembrie, Parlamentul a adoptat rectificarea bugetului de stat pentru 2025, iar Fondul de vulnerabilitate energetică va fi majorat cu 706,6 milioane de lei. Acești bani vor sprijini familiile cu venituri mici și vor acoperi necesitățile gospodăriilor în sezonul rece.

Înscrierile au început pe 3 noiembrie și se fac exclusiv pe platforma compensatii.gov.md. Evaluarea cererilor se realizează automat, pe baza datelor despre venituri și componența gospodăriei. Pentru persoanele fără mijloace digitale, asistenții sociali din localități oferă sprijin direct la completarea cererilor.

Sprijinul financiar se acordă în bani, prin transfer pe cardul social sau prin intermediul oficiilor poștale. Compensațiile acoperă cheltuielile pentru gaze naturale, energie termică centralizată, energie electrică, lemne, cărbuni, pelete sau brichete. Autoritățile afirmă că noua formulă de plată directă în numerar oferă flexibilitate și răspunde mai eficient creșterii costurilor energetice.

Cei care au întrebări sau dificultăți privind înscrierea pot apela Linia verde 0 8000 5000, disponibilă de luni până vineri, între orele 8:00 și 18:00.

În sezonul rece 2024–2025, peste 720.000 de familii peste 1,5 milioane de persoane au beneficiat de sprijin financiar. Programul guvernamental „Ajutor la contor” a costat statul 2,69 miliarde de lei și a reprezentat una dintre cele mai ample măsuri de sprijin social din ultimii ani.