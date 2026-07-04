Comisia Europeană a făcut un pas decisiv pentru întărirea securității pe continent, propunând vineri lansarea a cinci proiecte transfrontaliere de apărare de mare anvergură. Această inițiativă deschide drumul pentru ca programele militare selectate să poată accesa fonduri europene semnificative, conform Reuters.

Printre inițiativele de interes comun se numără un program complex dedicat dronelor și sistemelor de contramăsuri pentru acestea, la care vor colabora 26 de state membre ale Uniunii Europene, alături de Norvegia și Ucraina. Un alt punct strategic de pe agendă este reprezentat de un proiect amplu de supraveghere a flancului estic, structură în care sunt implicate 13 țări din Uniune, plus cele două state partenere menționate.

Pe lângă supravegherea frontierelor terestre și dezvoltarea dronelor, planul gândit la Bruxelles include și alte trei paliere strategice. Este vorba despre un proiect integrat destinat apărării maritime și a fundului mării, o inițiativă axată pe apărarea aeriană, antirachetă și de avertizare timpurie, precum și un program avansat de apărare spațială.

„Noile proiecte oferă un cadru în care ţările UE să colaboreze la iniţiative majore de apărare care sunt prea ample sau prea complexe pentru a fi dezvoltate de fiecare ţară în parte”, a declarat Comisia într-un comunicat.

„Prin sprijinirea cooperării pe termen lung, acestea vizează consolidarea industriei de apărare a Europei şi îmbunătăţirea capacităţii UE de a răspunde provocărilor comune de securitate, în conformitate cu priorităţile NATO în materie de capabilităţi”, a adăugat instituția europeană.

Pentru a obține statutul oficial de Proiect european de apărare de interes comun (EDPCI), orice inițiativă trebuie să demonstreze că stimulează inovația și competitivitatea industriei europene de profil, dar și că reduce fragmentarea actuală a pieței de armament.

Unul dintre pilonii principali, cel axat pe tehnologia fără pilot și denumit Drone and Counter-Drone European Resolve (DECODER), are mize financiare uriașe. Acest program „îşi propune să permită dezvoltarea, extinderea şi implementarea coordonată a capacităţilor sistemelor europene fără pilot şi a sistemelor de contracarare a acestora, pentru a remedia lacunele critice de capacitate”, conform documentelor oficiale. Estimările arată că investiția totală luată în calcul de participanți pentru sectorul dronelor se ridică la o sumă cuprinsă între 3,5 și 5 miliarde de euro până în anul 2033.

În prezent, prin Programul european pentru industria de apărare, executivul european a alocat un buget inițial de 325 de milioane de euro pentru aceste structuri de interes comun, existând perspectiva ca pe viitor să fie deblocate resurse financiare suplimentare. Toate aceste propuneri urmează să fie analizate și aprobate de Consiliul Uniunii Europene pentru a intra în vigoare.