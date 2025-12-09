Scurgeri de gaz la o cisternă în Călimănești, traficul pe DN 7 a fost complet oprit

Pompierii au intervenit marți după-amiază în Călimănești, județul Vâlcea, după ce s-au semnalat scurgeri de gaz dintr-o autocisternă. A fost creat un perimetru de siguranță, traficul pe DN 7 a fost oprit, iar populația a fost avertizată prin mesaj RO-Alert.

O intervenție de urgență a avut loc marți după-amiază în localitatea Călimănești, județul Vâlcea, după ce au fost semnalate scăpări de gaz dintr-o autocisternă aflată pe DN 7. Incidentul a determinat mobilizarea rapidă a pompierilor și instituirea imediată a unor măsuri de siguranță, pentru prevenirea unei explozii sau a altor evenimente grave.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, la momentul sosirii echipajelor la fața locului erau vizibile pierderi de gaz din autocisternă. Din acest motiv, intervenția a fost ridicată imediat la un nivel superior de alertă, fiind aplicate procedurile specifice pentru astfel de situații cu risc inflamabil.

Zona în care s-a produs incidentul nu este locuită, însă riscul generat de scurgerile de gaz a impus luarea unor măsuri ferme pentru protejarea participanților la trafic și a persoanelor aflate în apropiere.

Pentru limitarea riscurilor, pompierii au creat un perimetru de siguranță cu o rază de aproximativ 200 de metri în jurul autocisternei. Accesul în această zonă a fost restricționat complet, iar echipele operative au început acțiunea de dispersare a vaporilor inflamabili prin utilizarea jeturilor pulverizate cu apă.

ISU Vâlcea a precizat oficial: „Sunt vizibile scăpări de gaz din autocisternă. S-a creat un perimetru de siguranţă pe o rază de 200 de m şi se acţionează cu jet pulverizat asupra părţii superioare a cisternei”.

Această metodă este folosită pentru a reduce concentrația de gaze inflamabile din aer și pentru a preveni formarea unui amestec exploziv. Intervenția este una de precizie și necesită monitorizare permanentă.

Chiar dacă zona nu este locuită direct, autoritățile au decis să trimită un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert pentru informarea populației aflate în proximitate. Măsura a fost luată preventiv, pentru a evita apropierea oricăror persoane de zona periculoasă.

Mesajul RO-Alert a vizat atât șoferii aflați în trafic, cât și persoanele care s-ar fi putut deplasa în zonă din curiozitate sau din alte motive. Autoritățile au subliniat importanța respectării indicațiilor și evitării perimetrului de siguranță.

Pentru rezolvarea situației în condiții de siguranță maximă, la fața locului a fost solicitată o altă cisternă specializată, în care să fie transvazată încărcătura periculoasă din autocisterna afectată.

ISU Vâlcea a confirmat această procedură:

„A fost solicitată o cisternă pentru transvazarea gazului”.

Aceasta este una dintre cele mai sigure soluții în astfel de cazuri, atunci când există pierderi active dintr-un recipient de transport. Operațiunea de transvazare este una complexă și presupune respectarea strictă a normelor de protecție CBRN.

Totodată, la intervenție a fost solicitată și o autospecială de intervenție cu roboți, pentru a permite manipularea la distanță a elementelor cu risc ridicat, în cazul agravării situației.

Potrivit comunicării oficiale, pompierii militari au intervenit cu efective și tehnică din mai multe structuri operative. ISU Vâlcea a transmis exact dispozitivul mobilizat la locul evenimentului:

„Pompierii militari vâlceni au fost solicitaţi, cu puţin timp în urmă, pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generate de miros de gaz provenit de la o autocisternă aflată în localitatea Călimăneşti, pe DN 7. S-au deplasat de urgenţă la locul evenimentului forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea şi Staţiei de Pompieri Brezoi, cu 2 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de stingere şi intervenţie rapidă şi o autospecială CBRN”.

De asemenea, a fost alertat și serviciul voluntar pentru situații de urgență din localitate, care s-a deplasat la rândul său în sprijinul pompierilor militari.

Centrul Infotrafic a informat că traficul rutier pe DN 7, pe sectorul Râmnicu Vâlcea – Sibiu, a fost oprit complet în zona kilometrului 199, în afara localității Călimănești, pentru desfășurarea intervenției în condiții de siguranță.

Oprirea circulației a fost decisă din cauza pericolului major generat de pierderile de substanță inflamabilă din autocisternă. Orice sursă de aprindere ar fi putut provoca un eveniment cu urmări catastrofale.

Autoritățile au anunțat că reluarea traficului este estimată după ora 16:00, însă acest interval poate suferi modificări în funcție de evoluția intervenției și de finalizarea transvazării.