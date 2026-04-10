Centrul țării, cuprins de ninsori abundente. Drumarii le recomandă șoferilor să își echipeze mașinile pentru minivacanța de Paște

Ninsorile abundente au cuprins centrul țării joi seara, iar drumarii le recomandă celor care merg spre zonele montane în minivacanța de Paște să își echipeze corespunzător mașinile.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov le-a transmis șoferilor să se pregătească pentru condiții de iarnă dacă merg la munte în minivacanța de Paște. În zona montană din centrul țării ninsorile abundente au continuat, iar turiștii au avut parte de condiții de iarnă.

Drumarii le cer șoferilor să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de trafic.

Zona montană a județului Vâlcea se confruntă, de asemenea, cu ninsori abundente, iar utilajele de deszăpezire au intervenit imediat pe drumurile din zonă. Pe DN7A, echipajele de deszăpezire au intervenit pentru a menține circulația în condiții de siguranță, folosind atât lama, cât și material antiderapant pe carosabil.

Viscolul din noaptea trecută a adus cantități de zăpadă pe carosabil, formând suluri care pot crea probleme participanților la trafic.

Șoferilor care se deplasează spre zona montană a Vâlcei li se recomandă să circule cu prudență, iar echiparea corespunzătoare a autovehiculului este esențială în astfel de condiții.

SDN Târgu Jiu a intervenit, de asemenea, vineri dimineață cu un utilaj cu lamă și a împrăștiat material antiderapant pentru a îndepărta zăpada de pe carosabil. Viscolul din noaptea trecută a adus zăpadă pe carosabil, formând suluri care pot crea probleme în trafic.

„Zăpadă viscolită pe DN 67C! Viscolul din noaptea trecută a transportat cantități de zăpadă pe partea carosabilă, formând suluri de zăpadă care pot pune probleme participanților la trafic. SDN Târgu Jiu a acționat in această dimineață cu un utilaj cu lamă și a împrăștiat material antiderapant pentru îndepărtarea zăpezii de pe partea carosabilă. La această oră temperatura în Rânca este de -1 grade”, au scris reprezentanții CNAIR, într-o postare pe Facebook.