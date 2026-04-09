Unde nu trebuie depozitate prăjiturile de Paște. Se vor usca a doua zi

Multe gospodine se confruntă cu aceeași problemă de sărbători: cozonacul și prăjiturile de Paște se usucă a doua o zi dacă nu sunt depozitate corect. Experții în gastronomie avertizează că locul în care depozitați aceste dulciuri poate face diferența între un desert pufos și unul uscat și neplăcut la gust, informează rbc.ua.

Locurile care ar trebui evitate dacă dorești prăjituri proaspete mai multe zile

Prăjiturile de Paște se usucă rapid nu din cauza rețetei, ci din cauza modului în care sunt depozitate. Specialiștii recomandă evitarea depozitării în frigider sau lângă surse de căldură, cum ar fi aragazul sau radiatoarele. Frigul usucă rapid cozonacul, iar căldura accelerează pierderea umidității, ceea ce duce la crustă tare și miez dens.

În schimb, locul ideal pentru păstrarea prăjiturilor de Paște este un spațiu răcoros, ferit de lumină directă și bine ventilat, într-o cutie ermetică sau ambalaj alimentar de calitate. De asemenea, unele deserturi se păstrează mai bine dacă sunt acoperite cu un prosop curat sau hârtie specială de copt, prevenind astfel uscarea rapidă.

Prin respectarea acestor sfaturi simple, cozonacul și prăjiturile vor rămâne proaspete și aromate pentru mai multe zile, permițând familiei să se bucure de ele fără grija uscării premature.

Cozonac. Sursa foto: Pixabay

Cum să eviți ca produsele de patiserie și cozonacii să se usuce sau să se deterioreze

Mulți cred că frigiderul este soluția ideală pentru păstrarea produselor de patiserie, dar acest lucru poate grăbi deteriorarea. La temperaturi scăzute, între 0 și 5°C, amidonul din aluat trece printr-un proces numit retrogradare, care face ca miezul să se întărească și cozonacul să pară uscat, chiar dacă nu și-a pierdut încă umezeala.

La temperatura camerei, chiar câteva ore fără acoperire pot afecta calitatea. Evaporarea rapidă a umidității și uscarea stratului superior transformă crustă în una tare, fenomen accentuat de aerul uscat sau curenții de aer.

Produsele nu trebuie lăsate nici aproape de surse de căldură sau la soare. Aragazul, caloriferul sau pervazul pot accelera evaporarea apei, pot modifica grăsimile din aluat și pot crăpa glazura.

Chiar și ambalarea într-o pungă etanșă poate fi problematică dacă aluatul este încă cald. Aburul degajat de produsul cald se condensează pe suprafață, făcând crustă lipicioasă și crescând riscul apariției mucegaiului în una-două zile.

Cozonac de Paște. Sursa foto: Pixabay

Locul ideal ca prăjiturile de Paște să rămână proaspete

Pentru ca prăjiturile de Paște să își păstreze gustul și textura, răcirea completă după coacere este esențială. În general, un tort obișnuit are nevoie de 4–6 ore pentru a se răci, iar unul mai mare poate necesita până la 8 ore.

După răcire, modul de împachetare influențează păstrarea umidității. Printre cele mai eficiente metode se numără înfășurarea prăjiturii într-un prosop de bumbac și introducerea în pungi de hârtie sau acoperirea cu folie alimentară, aceasta din urmă însă trebuie aplicată doar după ce tortul s-a răcit complet. Aceste soluții reduc evaporarea și mențin miezul moale și umed.

Pentru depozitarea pe termen mai lung, un recipient etanș este ideal. Astfel, prăjiturile păstrează aproape integral umiditatea și rămân moi mai mult timp. Temperatura optimă pentru păstrare este între 18 și 22°C, evitând expunerea la căldură sau frig excesiv.

