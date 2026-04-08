Ouăle de Paști pot fi periculoase. Cum să alegi vopseaua sigură pentru consum

Ouăle de Paști pot fi periculoase. Cum să alegi vopseaua sigură pentru consumOua. Sursa foto: AI
Republica Moldova. Ouăle vopsite pentru Paști pot fi periculoase dacă vopseaua nu este destinată consumului alimentar. Specialiștii recomandă alegerea coloranților naturali sau a celor verificați, pentru a evita riscurile pentru sănătate.

Specialiștii subliniază că vopselele alimentare trebuie procurate din unitățile înregistrate la ANSA și să fie destinate special ouălor, deoarece vopselele decorative, precum cele acrilice, nu sunt comestibile.

„Vopseaua pentru ouă poate fi toxică și periculoasă pentru sănătate. Recomandăm consumatorilor să fie atenți la proveniența și tipul vopselei și să opteze pentru coloranți naturali”, precizează specialiștii ANSA.

Coloranții alimentari vs vopselele decorative

Experții subliniază că vopselele alimentare trebuie procurate exclusiv din unități înregistrate la ANSA și să fie destinate ouălor. Vopselele decorative, precum cele acrilice sau pentru industria textilă, nu sunt comestibile și pot provoca intoxicații.

Cât plătește statul pentru masa de Paște a unui deținut. Ministerul Justiției a actualizat valorile normelor de hrană
Cât plătește statul pentru masa de Paște a unui deținut. Ministerul Justiției a actualizat valorile normelor de hrană
Xi Jinping a sancționat disciplinar aproape un milion de membri și funcționari ai Chinei
Xi Jinping a sancționat disciplinar aproape un milion de membri și funcționari ai Chinei

Etichetarea corectă este esențială. Produsele trebuie să includă informații despre compoziție, denumirea producătorului sau a importatorului, adresa, masa sau volumul, termenul de valabilitate, modul de utilizare și eventualele contraindicații.

„Coloranții alimentari sunt cel mai adesea etichetați cu E pe ambalaj. Е1 - agenți coloranți; E2 - conservanți (variantă periculoasă); E4 - stabilizatori și emulgatori”, explică specialiștii ANSA.

„Verificați atent informația de pe ambalaj. Aceasta trebuie să reflecte toate datele producătorului, compoziția și eventualele riscuri”, adaugă aceștia.

Alternative naturale pentru un Paște sănătos

Pentru cei care vor să respecte tradiția, dar să evite riscurile pentru sănătate, ANSA recomandă folosirea coloranților naturali extrași din plante și legume. Coji de ceapă, sfeclă roșie, turmeric sau varză roșie pot oferi culori vii și sigure, menținând frumusețea ouălor roșii de Paști fără efecte adverse.

„Folosirea coloranților naturali este cea mai sigură opțiune, mai ales pentru ouăle destinate copiilor sau persoanelor sensibile”, recomandă specialiștii.

Ouăle roșii de Paște simbolizează viața, Învierea și jertfa lui Iisus Hristos, iar obiceiul de a le ciocni vine din tradiții vechi și legende creștine care au fost păstrate până astăzi.

Tradiția ouălor vopsite

Ouăle roșii sunt unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Sărbătorii Paștelui, alături de pască și alte preparate tradiționale. În mod obișnuit, acestea se pregătesc în Joia Mare, zi despre care există credința că ouăle vopsite atunci nu se strică tot anul, ba chiar rezistă foarte mult timp fără să se altereze.

Obiceiul vopsirii ouălor înainte de Paște este explicat prin mai multe legende creștine care leagă acest simbol de patimile lui Iisus Hristos. Una dintre cele mai răspândite povești spune că Maica Domnului a venit la locul răstignirii cu un coș de ouă, pe care l-a așezat sub cruce. În acel moment, ouăle s-au înroșit de la sângele vărsat de Mântuitor pentru mântuirea lumii.

23:39 - Planul pregătit de Guvernul României în procesul pierdut cu Pfizer
23:30 - Suma datorată de Realitatea Plus, infima în raport cu banii încasați. „A fost și rea-voință”
23:19 - Hezbollah promite răzbunare după atacurile Israelului în Liban, în urma cărora ar fi murit 254 de persoane
23:10 - Soția lui Răzvan Lucescu, despre pierderea socrului ei: Este un moment de adâncă durere și tristețe
23:02 - Decizia luată de CNA în cazul Realitatea Plus, prin ochii premierului Bolojan
22:55 - Ouăle de Paști pot fi periculoase. Cum să alegi vopseaua sigură pentru consum

Suma datorată de Realitatea Plus, infima în raport cu banii încasați. „A fost și rea-voință”
Suma datorată de Realitatea Plus, infima în raport cu banii încasați. „A fost și rea-voință”
Georgică Severin, membru CNA, despre suspendarea conturilor de pe rețelele sociale. Cine ia decizia finală
Georgică Severin, membru CNA, despre suspendarea conturilor de pe rețelele sociale. Cine ia decizia finală
Un membru al CNA, detalii din ședința care a vizat Realitatea Plus. „Unde e lege, nu e tocmeală”
Un membru al CNA, detalii din ședința care a vizat Realitatea Plus. „Unde e lege, nu e tocmeală”

