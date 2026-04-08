Ouăle de Paști pot fi periculoase. Cum să alegi vopseaua sigură pentru consum

Republica Moldova. Ouăle vopsite pentru Paști pot fi periculoase dacă vopseaua nu este destinată consumului alimentar. Specialiștii recomandă alegerea coloranților naturali sau a celor verificați, pentru a evita riscurile pentru sănătate.

Specialiștii subliniază că vopselele alimentare trebuie procurate din unitățile înregistrate la ANSA și să fie destinate special ouălor, deoarece vopselele decorative, precum cele acrilice, nu sunt comestibile.

„Vopseaua pentru ouă poate fi toxică și periculoasă pentru sănătate. Recomandăm consumatorilor să fie atenți la proveniența și tipul vopselei și să opteze pentru coloranți naturali”, precizează specialiștii ANSA.

Experții subliniază că vopselele alimentare trebuie procurate exclusiv din unități înregistrate la ANSA și să fie destinate ouălor. Vopselele decorative, precum cele acrilice sau pentru industria textilă, nu sunt comestibile și pot provoca intoxicații.

Etichetarea corectă este esențială. Produsele trebuie să includă informații despre compoziție, denumirea producătorului sau a importatorului, adresa, masa sau volumul, termenul de valabilitate, modul de utilizare și eventualele contraindicații.

„Coloranții alimentari sunt cel mai adesea etichetați cu E pe ambalaj. Е1 - agenți coloranți; E2 - conservanți (variantă periculoasă); E4 - stabilizatori și emulgatori”, explică specialiștii ANSA.

„Verificați atent informația de pe ambalaj. Aceasta trebuie să reflecte toate datele producătorului, compoziția și eventualele riscuri”, adaugă aceștia.

Pentru cei care vor să respecte tradiția, dar să evite riscurile pentru sănătate, ANSA recomandă folosirea coloranților naturali extrași din plante și legume. Coji de ceapă, sfeclă roșie, turmeric sau varză roșie pot oferi culori vii și sigure, menținând frumusețea ouălor roșii de Paști fără efecte adverse.

„Folosirea coloranților naturali este cea mai sigură opțiune, mai ales pentru ouăle destinate copiilor sau persoanelor sensibile”, recomandă specialiștii.

Ouăle roșii de Paște simbolizează viața, Învierea și jertfa lui Iisus Hristos, iar obiceiul de a le ciocni vine din tradiții vechi și legende creștine care au fost păstrate până astăzi.

Ouăle roșii sunt unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Sărbătorii Paștelui, alături de pască și alte preparate tradiționale. În mod obișnuit, acestea se pregătesc în Joia Mare, zi despre care există credința că ouăle vopsite atunci nu se strică tot anul, ba chiar rezistă foarte mult timp fără să se altereze.

Obiceiul vopsirii ouălor înainte de Paște este explicat prin mai multe legende creștine care leagă acest simbol de patimile lui Iisus Hristos. Una dintre cele mai răspândite povești spune că Maica Domnului a venit la locul răstignirii cu un coș de ouă, pe care l-a așezat sub cruce. În acel moment, ouăle s-au înroșit de la sângele vărsat de Mântuitor pentru mântuirea lumii.